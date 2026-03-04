Παπασταύρου: Ελλάδα έτοιμη για την ενεργειακή κρίση

Παπασταύρου: Ελλάδα έτοιμη για την ενεργειακή κρίση
04 Μαρ. 2026 10:57
Pelop News

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, μιλώντας στο Mega το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου 2026.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις έκτακτες συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 3 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ με τη συμμετοχή της ΡΑΑΕΥ, των διαχειριστών συστημάτων και των εταιρειών πετρελαίου, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. «Ευτυχώς, η χώρα μας και οι εταιρείες έχουν κάνει σωστό προγραμματισμό και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ανησυχία όσον αφορά τον εφοδιασμό», τόνισε.

Επεσήμανε την ωριμότητα των εταιρειών, οι οποίες ανέλαβαν το μέγιστο δυνατό για συγκράτηση τιμών και αποφυγή αισχροκέρδειας. Το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα (ΑΠΕ, υδροηλεκτρικά, λιγνίτες σε ετοιμότητα, φυσικό αέριο) λειτουργεί εξισορροπητικά, ενώ οι ήπιος καιρός, η χαμηλή ζήτηση και η υψηλή παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές βοηθούν στη σταθερότητα.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά με σταθερά βήματα προς την παραγωγή εγχώριου φυσικού αερίου. Οι συζητήσεις για τις συμβάσεις με την κοινοπραξία Chevron – HelleniQ Energy ξεκινούν αύριο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και η διαδικασία ολοκληρώνεται την επόμενη Πέμπτη με ψήφιση στην Ολομέλεια. «Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο ώστε η χώρα να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου το 2032 και να διευρυνθεί το ενεργειακό μείγμα», σημείωσε.

Για πιθανή ανάγκη στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι «όποτε χρειάστηκε, κανείς δεν έμεινε πίσω στην κοινωνία», ενώ τα θεσμικά και οικονομικά εργαλεία είναι διαθέσιμα. Η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για να υπάρχει δημοσιοοικονομικός χώρος στήριξης.

Τέλος, υπογράμμισε τις συνεχείς επαφές με Ευρωπαίους ομολόγους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να αποφευχθούν πιέσεις στην ελληνική κοινωνία και απρόβλεπτες συνέπειες από την κρίση.

