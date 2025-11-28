Παπασταύρου για λειψυδρία: «Αποθέματα νερού για 2 χρόνια ακόμα και χωρίς βροχή»
Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Αττική λόγω λειψυδρίας, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να δηλώνει στον ΣΚΑΪ ότι «είναι η ώρα των αποφάσεων» και να διαβεβαιώνει ότι γίνονται οργανωμένες προσπάθειες ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος υδροδότησης.
Κύρια σημεία από τις δηλώσεις του:
- Τα αποθέματα αυτή τη στιγμή είναι περίπου 400 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ η ετήσια κατανάλωση στην Αττική είναι περίπου 250 εκατ. κυβικά.
- Ακόμα και αν δεν βρέξει καθόλου, υπάρχει διαθέσιμο νερό για περίπου 2 χρόνια.
- Από το 2021 και μετά παρατηρείται ετήσια μείωση κατά 250 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ αυξάνονται οι εξατμίσεις και η κατανάλωση.
- Ήδη από πέρυσι έχουν ξεκινήσει γεωτρήσεις και έργα αφαλάτωσης που ενισχύουν το υδατικό δυναμικό.
- Το μεγάλο έργο μεταφοράς νερού από τον Ευρύτο θα χρειαστεί 3-4 χρόνια, αλλά θα δώσει οριστική λύση για τα επόμενα 20-30 χρόνια.
- Το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό και ο δημόσιος χαρακτήρας της ΕΥΔΑΠ δεν αλλάζει.
«Από το 1991 είναι η δεύτερη φορά που η λειψυδρία χτυπάει τόσο δυνατά την πόρτα της Αττικής. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο να αναβάλουμε δύσκολες αποφάσεις», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα αφορά πλέον όλη την Ελλάδα, ιδίως τα νησιά και τις τουριστικές περιοχές όπου η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται το καλοκαίρι.
Στην ερώτηση αν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Αττική δεν θα διψάσει, ο υπουργός απάντησε: «Οι προσπάθειες είναι οργανωμένες για να μην αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα».
