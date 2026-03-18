Παππάς πριν από την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ: «Ούτε αυτοδιάλυση ούτε περιχαράκωση»

Με σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει της σημερινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρενέβη ο Νίκος Παππάς, απορρίπτοντας σενάρια «στρατηγικής απομόνωσης» ή «αυτοδιάλυσης» και βάζοντας στο τραπέζι ως κεντρική γραμμή την επίσπευση της ήδη συμφωνημένης πορείας του κόμματος. Όπως είπε, δεν έχει ακούσει μέσα σε κομματική συνεδρίαση κανέναν να εισηγείται τέτοιες επιλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η κατεύθυνση δεν είναι ούτε η περιχαράκωση ούτε η αυτοακύρωση, αλλά η επιτάχυνση των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί.

Η τοποθέτησή του έρχεται λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της ΠΓ, η οποία συνεδριάζει το μεσημέρι, με φόντο και την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα, αλλά και η πορεία του κόμματος προς τις εκλογές, σε μια φάση όπου η ηγεσία επιχειρεί να στείλει μήνυμα συνοχής και πολιτικής επιτάχυνσης.

Ο Νίκος Παππάς στάθηκε και στο οικονομικό πεδίο, συνδέοντας τις διεθνείς αναταράξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με το νέο κύμα πιέσεων που δέχονται νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αφήνει για τρίτη φορά από το 2019 ένα κύμα ακρίβειας να πέσει πάνω στην κοινωνία, επιλέγοντας να μην προχωρήσει σε μειώσεις έμμεσων φόρων, παρότι, όπως επισήμανε, τέτοια εργαλεία έχουν τεθεί στη συζήτηση ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν, όπως η επιβολή ορίων στα περιθώρια κέρδους στον χώρο της ενέργειας και των διυλιστηρίων, η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και η μείωση του ΦΠΑ. Με αυτό το σκεπτικό άσκησε κριτική στην πολιτική των επιδομάτων, λέγοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, αλλά καταλήγει να συντηρεί το περιβάλλον των υψηλών τιμών.

Κλείνοντας, ο Παππάς υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ανάσχεση των τιμών αν δεν χτυπηθεί η αισχροκέρδεια σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας και μεταφοράς. Έτσι, η σημερινή του παρέμβαση επιχείρησε να εκπέμψει διπλό μήνυμα: αφενός κομματική σταθερότητα και άρνηση των σεναρίων εσωτερικής υποχώρησης, αφετέρου πίεση προς την κυβέρνηση για πιο επιθετικές παρεμβάσεις απέναντι στην ακρίβεια που, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, επιτείνεται από τη διεθνή κρίση.

