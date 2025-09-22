Παραίτηση κορυφαίου στελέχους της διαιτησίας!

Με επιστολή ο πατρινός, Κώστας Πετούσης, γνωστοποίησε την παραίτηση του από τη θέση του αντιπροέδρου της ΟΔΒΕ. Η επιστολή του έχει ως εξής:

«Αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Έπειτα από 35 χρόνια συνεχούς ενασχόλησής μου με την διαιτησία του βόλλευ , είτε αγωνιστικά είτε διοικητικά , έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για την οριστική μου απόσυρση από τον χώρο που τόσο πολύ αγάπησα και τίμησα .

Σας υποβάλλω σήμερα την ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ , τόσο από την θέση του Αντιπροέδρου της ΟΔΒΕ ,

όσο και του παρατηρητή διαιτησίας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους σας για την άψογη και αγαστή συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Επιτρέψτε μου όμως να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ΔΣ του ΣΥΔΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ,( του συνδέσμου μου ), για την τιμή που μου έκαναν για να τους εκπροσωπώ στο ανώτερο όργανο του χώρου μας , στην ΟΔΒΕ επί τρεις συνεχείς θητείες !!!

Εύχομαι σε όλους ΚΑΛΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!!!

Με εκτίμηση

ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΔΒΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ».

