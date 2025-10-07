Παραμέληση ανηλίκων: Πριν γίνει σύλληψη, ας υπάρξει φροντίδα

Τα νούμερα είναι σοκαριστικά και δεν επιδέχονται καμία παρερμηνεία. Έξι γονείς συλλαμβάνονται καθημερινά στην Ελλάδα για παραμέληση ανηλίκων. Μόνο το πρώτο οκτάμηνο του 2025 συνελήφθησαν 1.400 γονείς, δηλαδή περίπου έξι την ημέρα, ενώ επτά εξ αυτών οδηγήθηκαν ήδη στη φυλακή. Αυτή η δραματική αύξηση στις συλλήψεις, που αγγίζει το 50% σε σχέση με πέρυσι, αποτυπώνει μια βαθιά κρίση που περνά ο πυρήνας της κοινωνίας μας, η οικογένεια.

Αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει είναι πως πίσω από κάθε τέτοιου είδους σύλληψη υπάρχει μια οικογένεια σε κρίση, ένα παιδί που μεγαλώνει χωρίς φροντίδα, κι ένα κράτος που παρεμβαίνει αφού το κακό έχει γίνει.

Η γονεϊκή ανεπάρκεια σπάνια είναι ζήτημα αδιαφορίας. Συνήθως είναι ζήτημα φτώχειας, ψυχικής εξάντλησης, κοινωνικής απομόνωσης.

Το κράτος οφείλει να σταματήσει να εμφανίζεται μόνο ως αστυνομία και να σταθεί ως σύμμαχος — με ενεργές κοινωνικές υπηρεσίες, σχολεία που εντοπίζουν έγκαιρα τα σημάδια και δίκτυα στήριξης που λειτουργούν πριν η κατάσταση γίνει ποινική υπόθεση.

Χρειάζονται κοινωνικοί λειτουργοί σε κάθε σχολείο, τοπικά κέντρα γονεϊκής υποστήριξης, προγράμματα ψυχικής υγείας για οικογένειες σε πίεση. Και πάνω απ’ όλα, μια αλλαγή νοοτροπίας: να πάψουμε να θεωρούμε την οικογένεια ιδιωτική υπόθεση.

Η φροντίδα των παιδιών είναι συλλογική ευθύνη, της κοινωνίας, της πολιτείας, όλων μας.

