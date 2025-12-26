Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2026 στο Σύνταγμα: Τι έχει σχεδιάσει ο Δήμος Αθηναίων για την αλλαγή του χρόνου

Μεγάλη γιορτή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα από τον Δήμο Αθηναίων με Κωστή Μαραβέγια, Ρένα Μόρφη, Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου.

26 Δεκ. 2025 21:19
Pelop News

Η πλατεία Συντάγματος θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο υποδοχής του 2026 από τον Δήμο Αθηναίων, με μια μεγάλη εορταστική εκδήλωση την παραμονή Πρωτοχρονιάς, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025.

Διαβάστε επίσης: Νύχτα των Ευχών στην Αθήνα: 3.000 φαναράκια φώνισαν τον ουρανό πάνω από την Πλατεία Κοτζιά ΦΩΤΟ

Η βραδιά ξεκινά στις 22:00 με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων.

Κωστής Μαραβέγιας

Στη συνέχεια, ο Κωστής Μαραβέγιας θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια και πρωτότυπες διασκευές, με το χαρακτηριστικό μεσογειακό, έντεχνο και βαλκανικό ύφος του.

Ρένα Μόρφη

Η Ρένα Μόρφη θα ακολουθήσει με τη χαρακτηριστική βελούδινη φωνή και εκρηκτική σκηνική παρουσία της, ερμηνεύοντας κομμάτια από το προσωπικό της ρεπερτόριο, κλασικά λαϊκά τραγούδια και αναπάντεχες διασκευές.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, που θα κρατήσουν ζωντανό το κλίμα μέχρι τα πρώτα λεπτά του νέου έτους.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο ουρανός της Αθήνας θα φωτιστεί από το μεγαλύτερο drone show που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην πόλη. Στη συνέχεια, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μαζί με τους παρουσιαστές και τους καλλιτέχνες θα πραγματοποιήσουν την αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου.

Η είσοδος στο 2026 θα γιορταστεί με αθόρυβα πυροτεχνήματα υψηλής αισθητικής, φιλικά προς το περιβάλλον, τα ζώα και τους ευαίσθητους στον ήχο πολίτες, με εντυπωσιακούς φωτεινούς σχηματισμούς και χρώματα.

Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας δήλωσε: «Ελάτε να υποδεχτούμε μαζί το 2026 στην καρδιά της πόλης. Αλλάζουμε χρονιά στο Σύνταγμα με Κωστή Μαραβέγια, Ρένα Μόρφη, Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου. Θα έχουμε αθόρυβα πυροτεχνήματα, σεβόμενοι το περιβάλλον, τους ευαίσθητους στον ήχο συνανθρώπους μας και τα ζώα. Σας καλώ να ζήσουμε μοναδικές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες, να απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό drone show και να καλωσορίσουμε το νέο έτος με αισιοδοξία και χαμόγελα».

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω livestreaming από την επίσημη σελίδα του Δήμου Αθηναίων στο Facebook (@cityofathensofficial) και το κανάλι στο YouTube (@cityofathens.youtube). Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία σε Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη διερμηνέα Σοφία Ρομπόλη, ώστε η γιορτή να είναι προσβάσιμη σε όλους.

