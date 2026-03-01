Παράπονα και ο Εθνικός Πατρών για τη διαιτησία!

Επιστολή προς την ΕΠΣ Αχαΐας και την Επιτροπή Διαιτησίας απέστειλε η διοίκηση του Εθνικού Πατρών, με την οποία εκφράζει παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανμοβριακό. Αναλυτικά: «Ο Σύλλογός μας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τη διαιτησία του αγώνα της 28/2/2026 απέναντι στην ομάδα ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ για την 3ή αγωνιστική των Play off.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης υπήρξαν συνεχείς και έντονες διαμαρτυρίες και από τις δύο ομάδες, γεγονός που αποτυπώνει το γενικευμένο αίσθημα δυσαρέσκειας για τις διαιτητικές αποφάσεις και τη συνολική διαχείριση του αγώνα. Η εικόνα που δημιουργήθηκε εντός αγωνιστικού χώρου ήταν ενδεικτική σοβαρής έλλειψης γνώσης του Κανονισμού περί πλεονεκτήματος και του Κανονισμού περί παράβασης φάουλ, γεγονός που επηρέασε άμεσα τη ροή και την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Ιδιαίτερα καταδικαστέα θεωρούμε τη συμπεριφορά του διαιτητή απέναντι σε ποδοσφαιριστή μας, τον οποίο ειρωνεύτηκε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρώτη φορά παίζεις ποδόσφαιρο;». Τέτοιου είδους τοποθετήσεις είναι απαξιωτικές, προσβλητικές και απολύτως ασύμβατες με τον θεσμικό ρόλο του διαιτητή, ο οποίος οφείλει να διασφαλίζει το κύρος της αναμέτρησης και να επιδεικνύει απόλυτο σεβασμό προς όλους τους συμμετέχοντες.

Επιπλέον, στο φύλλο αγώνα αναγράφεται ότι ο Εκπρόσωπος της ομάδας μας αποβλήθηκε λόγω έντονης διαμαρτυρίας για διαιτητική απόφαση. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η διαμαρτυρία του δεν προκλήθηκε από απλή αγωνιστική αμφισβήτηση, αλλά αποκλειστικά και μόνο από την ειρωνική και προσβλητική συμπεριφορά του διαιτητή προς τον ποδοσφαιριστή μας. Η συγκεκριμένη καταγραφή δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά περιστατικά και συνιστά ανακριβή αποτύπωση των γεγονότων, η οποία αλλοιώνει την ουσία του συμβάντος.

Προς πλήρη απόδειξη των ανωτέρω, ο Σύλλογός μας διαθέτει βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα, στο οποίο αποτυπώνονται με σαφήνεια τόσο το επίμαχο περιστατικό της ειρωνικής αναφοράς όσο και οι πραγματικές συνθήκες που οδήγησαν στη διαμαρτυρία και την αποβολή του Εκπροσώπου μας. Το υλικό αυτό είμαστε έτοιμοι να το παραδώσουμε άμεσα στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να αξιολογηθεί αντικειμενικά και χωρίς καμία αποσπασματική ερμηνεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε:

1) Την άμεση και πλήρη διερεύνηση της συμπεριφοράς του διαιτητή.

2) Τον έλεγχο της ακρίβειας του φύλλου αγώνα.

3) Την κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδούς ή ανακριβούς καταγραφής.

Ο Σύλλογός μας αναμένει τις άμεσες και θεσμικά επιβεβλημένες ενέργειές σας.

