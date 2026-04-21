Παράσυρση στη Λιοσίων: Κρίσιμα εικοσιτετράωρα για τη 16χρονη, ξεκινά η διαδικασία αφύπνισης

Σε μια ιδιαίτερα λεπτή φάση εισέρχεται η νοσηλεία της 16χρονης μαθήτριας, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου ΚΑΤ. Η ανήλικη, που τραυματίστηκε βαρύτατα σε τροχαίο στην οδό Λιοσίων, παραμένει διασωληνωμένη, με την ιατρική ομάδα να ξεκινά σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, τη σταδιακή μείωση των κατασταλτικών φαρμάκων.

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει σταθερά κρίσιμη λόγω της σοβαρότητας και της πολλαπλότητας των τραυμάτων της. Η σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα και η σφοδρή πρόσκρουση στο οδόστρωμα προκάλεσαν στην ανήλικη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σοβαρά τραύματα στον θώρακα και την κλείδα και ρήξη σπλήνας, η οποία αντιμετωπίστηκε χειρουργικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία της σταδιακής αφύπνισης αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα, προκειμένου οι νευρολόγοι και οι εντατικολόγοι να αξιολογήσουν τις αντιδράσεις του νευρικού της συστήματος και τη συνολική ανταπόκριση του οργανισμού της. Τα επόμενα δύο 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υγείας της.

Το παρελθόν του 16χρονου δράστη

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρχών γύρω από τον υπαίτιο της παράσυρσης —έναν επίσης 16χρονο με καταγωγή από το Σουδάν— αποκαλύπτουν μια ανησυχητική διαδρομή παραβατικότητας. Ο νεαρός, ο οποίος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα με υπερβολική ταχύτητα και χωρίς να κατέχει άδεια οδήγησης, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις διωκτικές αρχές.

Όπως προκύπτει από το αστυνομικό ρεπορτάζ, ο φερόμενος ως δράστης είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2024, όταν σε έρευνα στην οικία του εντοπίστηκαν περισσότερα από 3 κιλά κάνναβης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος φέρεται να εμπλεκόταν σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με άμεση στόχευση μαθητές γυμνασίων και λυκείων στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης.

Ο 16χρονος, ο οποίος μετά την παράσυρση επέλεξε να εγκαταλείψει αβοήθητο το θύμα του στο σημείο του ατυχήματος, παραμένει υπό κράτηση. Την προσεχή Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν τόσο την πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και την εγκατάλειψη θύματος τροχαίου, όσο και την οδήγηση χωρίς τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, με την επιβαρυντική παράμετρο της υποτροπής λόγω του πρότερου βίου του.

