Παράταση αιτήσεων για το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Ανοικτή θα παραμείνει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», έως και την Παρασκευή 13/02/2026, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα.

Η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις να προετοιμάσουν και να υποβάλουν ολοκληρωμένες αιτήσεις για την ένταξη έργων ενεργειακής αναβάθμισης μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων -πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων- της Ελληνικής Επικράτειας, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον τριτογενή τομέα (εμπορίου και υπηρεσιών και του τομέα του τουρισμού), τη μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

