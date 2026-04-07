Παρλιάρος: Ο κόσμος ζητά την επιστροφή μου στην τηλεόραση

Ο γνωστός pastry chef παραδέχεται ότι δέχεται διαρκώς μηνύματα για τηλεοπτική επιστροφή, ενώ μιλά με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον Γιώργο Παπαδάκη.

07 Απρ. 2026 18:18
Pelop News

Ο Στέλιος Παρλιάρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση, αποκαλύπτοντας πως το κοινό συνεχίζει να του ζητά επίμονα να τον ξαναδεί στους τηλεοπτικούς δέκτες. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τόνισε ότι θα εξέταζε σοβαρά ένα νέο πρότζεκτ, αρκεί να υπήρχε μια πρόταση που να ταιριάζει στη διαδρομή και τη φιλοσοφία του.

«Μου ζητάει πολύ συχνά ο κόσμος να επιστρέψω. Αν έρθει μια καλή πρόταση, θα το έκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας ότι το αίτημα του κοινού παραμένει ισχυρό ακόμη και σήμερα. Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι η σχέση του με την τηλεόραση υπήρξε αμοιβαία ωφέλιμη, καθώς για 13 χρόνια η εκπομπή του αγαπήθηκε πολύ και, όπως είπε, αποτέλεσε αφορμή ώστε πολλά νέα παιδιά να ακολουθήσουν το επάγγελμα της ζαχαροπλαστικής.

 

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η αναφορά του στον Γιώργο Παπαδάκη, για τον οποίο μίλησε με εμφανή εκτίμηση. Ο Παρλιάρος υπογράμμισε ότι ο γνωστός δημοσιογράφος ήταν ο ίδιος άνθρωπος τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, τονίζοντας το ήθος και την αυθεντικότητά του. Η αναφορά αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς ο Γιώργος Παπαδάκης πέθανε τον Ιανουάριο του 2026, όπως καταγράφηκε και από τον ΑΝΤ1 στις εκπομπές αποχαιρετισμού του.

Ο Στέλιος Παρλιάρος παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής ζαχαροπλαστικής, έχοντας συνδέσει το όνομά του με μια τηλεοπτική παρουσία που για χρόνια έφερε τη γλυκιά δημιουργία πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Γι’ αυτό και η πιθανότητα επιστροφής του στην τηλεόραση συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον, ειδικά σε μια εποχή όπου πολλοί θεατές αναζητούν ξανά περιεχόμενο με απλότητα, ποιότητα και αισθητική.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Τώρα οι παρακολουθήσεις τηλεφώνων είναι καλές; 
18:50 Τροχαίο στον Βόλο με ΙΧ να μπαίνει σε πολυκατοικία! ΦΩΤΟ
18:45 Πετρέλαιο: Οι απειλές Τραμπ στο Ιράν σπρώχνουν ξανά ψηλά τις τιμές
18:40 Καιρός: Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 28 βαθμούς! Πού αναμένονται βροχές τη Μεγάλη Τετάρτη
18:31 Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια, ΦΩΤΟ
18:30 Δέρμα: Οι πιο παράξενες τάσεις ομορφιάς που έγιναν viral – Τι αξίζει πραγματικά
18:20 Οι γυναίκες της ΝΕΠ νίκησαν το ΝΟ Ρέθυμνου και πήραν νέα «ανάσα»
18:18 Παρλιάρος: Ο κόσμος ζητά την επιστροφή μου στην τηλεόραση
18:11 «Ο θρίαμβος της ζωής επί του θανάτου, η συντριβή του σκότους απ’ το φως, η νίκη της ελπίδας, της πίστης και της αισιοδοξίας»
18:09 Από την πίεση στις απειλές: Το χρονικό των τελεσιγράφων Τραμπ στο Ιράν
18:01 Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» είναι για το Πάσχα ό,τι είναι το «Ρετιρέ» για το καλοκαίρι
18:00 Πάτρα: «Φάλτσα» της Μπάντας του Δήμου – Δεν συμμετείχε ούτε φέτος στις εορτές Εξόδου
17:56 Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη άνω του 1% κόντρα στις διεθνείς πιέσεις
17:50 Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στη Λάρισα, ένας σοβαρά τραυματίας που διασωληνώθηκε, ΦΩΤΟ
17:41 Τουρκικά, οπλισμένα, F-16 πέταξαν πάνω από το Αιγαίο, 8 παραβάσεις του FIR Αθηνών
17:36 ΔΥΠΑ: Έως 15 Απριλίου οι αιτήσεις για προσλήψεις ανέργων με 100% επιδότηση
17:31 Λουτσέσκου: Δεύτερο έμφραγμα και πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια
17:25 DigiWest: Η 1η Ψηφιακή Συνάντηση ανοίγει τον δρόμο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφής στη Δυτική Ελλάδα
17:25 Πώς το Ελληνικό αλλάζει τον τρόπο ζωής στην πόλη
17:15 Δένδιας – Γκιλφόιλ: Ενίσχυση αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ με επίκεντρο τη Φλόριντα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
