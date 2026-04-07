Ο Στέλιος Παρλιάρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση, αποκαλύπτοντας πως το κοινό συνεχίζει να του ζητά επίμονα να τον ξαναδεί στους τηλεοπτικούς δέκτες. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τόνισε ότι θα εξέταζε σοβαρά ένα νέο πρότζεκτ, αρκεί να υπήρχε μια πρόταση που να ταιριάζει στη διαδρομή και τη φιλοσοφία του.

«Μου ζητάει πολύ συχνά ο κόσμος να επιστρέψω. Αν έρθει μια καλή πρόταση, θα το έκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας ότι το αίτημα του κοινού παραμένει ισχυρό ακόμη και σήμερα. Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι η σχέση του με την τηλεόραση υπήρξε αμοιβαία ωφέλιμη, καθώς για 13 χρόνια η εκπομπή του αγαπήθηκε πολύ και, όπως είπε, αποτέλεσε αφορμή ώστε πολλά νέα παιδιά να ακολουθήσουν το επάγγελμα της ζαχαροπλαστικής.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η αναφορά του στον Γιώργο Παπαδάκη, για τον οποίο μίλησε με εμφανή εκτίμηση. Ο Παρλιάρος υπογράμμισε ότι ο γνωστός δημοσιογράφος ήταν ο ίδιος άνθρωπος τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, τονίζοντας το ήθος και την αυθεντικότητά του. Η αναφορά αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς ο Γιώργος Παπαδάκης πέθανε τον Ιανουάριο του 2026, όπως καταγράφηκε και από τον ΑΝΤ1 στις εκπομπές αποχαιρετισμού του.

Ο Στέλιος Παρλιάρος παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής ζαχαροπλαστικής, έχοντας συνδέσει το όνομά του με μια τηλεοπτική παρουσία που για χρόνια έφερε τη γλυκιά δημιουργία πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Γι’ αυτό και η πιθανότητα επιστροφής του στην τηλεόραση συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον, ειδικά σε μια εποχή όπου πολλοί θεατές αναζητούν ξανά περιεχόμενο με απλότητα, ποιότητα και αισθητική.

