Παρουσιάζεται η «Διπλή Ζωή» του Κώστα Λογαρά

Εκδήλωση του βιβλιοπωλείου «Η Γωνιά του βιβλίου» – Παπαχρίστου και των εκδόσεων Καστανιώτη αύριο Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στην αίθουσα συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών.

14 Οκτ. 2025 21:48
Pelop News

Το νέο μυθιστόρημα του Κώστα Λογαρά με τίτλο «Διπλή Ζωή» παρουσιάζεται σε εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το βιβλιοπωλείο «Η Γωνιά του βιβλίου» – Παπαχρίστου και οι εκδόσεις Καστανιώτη, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου (ώρα 19:30), στην αίθουσα συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών (Ρήγα Φεραίου 5).

Για το βιβλίο, θα μιλήσει η φιλόλογος και κριτικός λογοτεχνίας Μίνα Π. Πετροπούλου, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Θα συντονίσει η δημοσιογράφος της «Π» Κρίστυ Κουνινιώτη.

Η βραδιά θα πλαισιωθεί μουσικά από τον πιανίστα Ανδρέα Κότσιφα.  «[… Διακριτά στοιχεία της γραφής του Λογαρά, η καλοδουλεμένη γλώσσα, το χτίσιμο βήμα βήμα της προσωπικότητας και του χαρακτήρα των ηρώων του, η ενδιαφέρουσα πλοκή, η ψυχολογική εμβάθυνση, η παρατηρητικότητα, η υποταγή στο παιχνίδι των ισορροπιών και της αποστασιοποίησης, οι, μέσα από δραστικές εικόνες, ενδιαφέρουσες βιοσοφικές απόψεις διαπροσωπικών σχέσεων» γράφει, μεταξύ άλλων, η Μαρία Στασινοπούλου στην «Εφημερίδα των Συντακτών». Μία από τις πολλές εγκωμιαστικές κριτικές που έχει συγκεντρώσει, έως τώρα, η «Διπλή ζωή».
