Παρουσιάζεται η «Διπλή Ζωή» του Κώστα Λογαρά
Εκδήλωση του βιβλιοπωλείου «Η Γωνιά του βιβλίου» – Παπαχρίστου και των εκδόσεων Καστανιώτη αύριο Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στην αίθουσα συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών.
Το νέο μυθιστόρημα του Κώστα Λογαρά με τίτλο «Διπλή Ζωή» παρουσιάζεται σε εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το βιβλιοπωλείο «Η Γωνιά του βιβλίου» – Παπαχρίστου και οι εκδόσεις Καστανιώτη, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου (ώρα 19:30), στην αίθουσα συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών (Ρήγα Φεραίου 5).
Για το βιβλίο, θα μιλήσει η φιλόλογος και κριτικός λογοτεχνίας Μίνα Π. Πετροπούλου, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Θα συντονίσει η δημοσιογράφος της «Π» Κρίστυ Κουνινιώτη.
Η βραδιά θα πλαισιωθεί μουσικά από τον πιανίστα Ανδρέα Κότσιφα. «[… Διακριτά στοιχεία της γραφής του Λογαρά, η καλοδουλεμένη γλώσσα, το χτίσιμο βήμα βήμα της προσωπικότητας και του χαρακτήρα των ηρώων του, η ενδιαφέρουσα πλοκή, η ψυχολογική εμβάθυνση, η παρατηρητικότητα, η υποταγή στο παιχνίδι των ισορροπιών και της αποστασιοποίησης, οι, μέσα από δραστικές εικόνες, ενδιαφέρουσες βιοσοφικές απόψεις διαπροσωπικών σχέσεων» γράφει, μεταξύ άλλων, η Μαρία Στασινοπούλου στην «Εφημερίδα των Συντακτών». Μία από τις πολλές εγκωμιαστικές κριτικές που έχει συγκεντρώσει, έως τώρα, η «Διπλή ζωή».
