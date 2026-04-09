Πάσχα 2026: Στο «κόκκινο» δρόμοι και λιμάνια στην έξοδο των εκδρομέων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης η πασχαλινή έξοδος των εκδρομέων, με την εικόνα στην Αττική να θυμίζει πλέον κορύφωση εορταστικής μετακίνησης. Η πίεση καταγράφεται ταυτόχρονα σε λιμάνια και βασικούς οδικούς άξονες, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα είτε για νησιωτικούς προορισμούς είτε οδικώς για την περιφέρεια. Το Λιμενικό Σώμα έχει λάβει μέτρα για την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των επιβατών, ενώ η κίνηση στους δρόμους παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

[contaisu_summary]

Το μεγαλύτερο βάρος της θαλάσσιας εξόδου πέφτει και σήμερα στον Πειραιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία για τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 20 απόπλοι με 20.225 αναχωρήσεις επιβατών. Για τον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 23 απόπλοι συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών και 15 αναχωρήσεις υδροπτέρυγων, με 2.322 επιβάτες. Από τη Ραφήνα έχουν οριστεί 11 απόπλοι προς τις Κυκλάδες με εκτιμώμενες αναχωρήσεις 7.440 επιβατών, μαζί με τέσσερα επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί εννέα απόπλοι με 2.284 επιβάτες.

Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στους δρόμους

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στους δρόμους της Αττικής. Στην Αθηνών–Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου, καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τα διόδια της Ελευσίνας, ενώ πυκνή είναι η κυκλοφορία και στα Μέγαρα. Στην Αθηνών–Λαμίας, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από τις Τρεις Γέφυρες και φτάνει ως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, με καθυστερήσεις και στο ύψος των διοδίων Αφιδνών.

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης, ενώ αναμονές 15 έως 20 λεπτών καταγράφονται και από τον κόμβο Ασπροπύργου έως την έξοδο προς Ελευσίνα. Αυξημένη κίνηση υπάρχει και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και Μαρκόπουλο, κυρίως στην έξοδο προς την Εθνική Οδό.

Κηφισός, Λεωφόρος Αθηνών και λιμάνι Πειραιά

Σχεδόν σε όλο το μήκος της ανόδου του Κηφισού η κυκλοφορία γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, καθώς το ρεύμα αυτό τροφοδοτεί τη μαζική έξοδο προς Λαμία. Αντίστοιχα, στη Λεωφόρο Αθηνών η κίνηση είναι πολύ αυξημένη από το ύψος του Παλατάκη προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου. Οι ίδιες πιέσεις μεταφέρονται και στις περιοχές γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με μπλοκαρισμένους δρόμους στην Ακτή Κονδύλη και την Ακτή Ποσειδώνος λόγω της αναχώρησης χιλιάδων επιβατών. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Ραφήνα, κυρίως στην άνοδο της Μαραθώνος προς το λιμάνι.

Τι δείχνουν τα στοιχεία σε σχέση με χθες

Σε ό,τι αφορά τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι με 15.214 επιβάτες, από τη Ραφήνα 13 αναχωρήσεις με 5.528 επιβάτες, από τον Αργοσαρωνικό 33 απόπλοι με 7.016 επιβάτες και από το Λαύριο 6 απόπλοι με 1.348 επιβάτες. Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι η πίεση έχει μεταφερθεί πλέον στη βασική κορύφωση της εξόδου. Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα, η συνολική ακτοπλοϊκή κίνηση της Μεγάλης Πέμπτης εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, με μεγαλύτερη κάμψη να καταγράφεται στη Ραφήνα.

Κορύφωση της εξόδου με το βλέμμα στην ασφάλεια

Η σημερινή εικόνα αποτυπώνει την κορύφωση της πασχαλινής εξόδου από το λεκανοπέδιο, με λιμάνια και οδικό δίκτυο να δοκιμάζονται ταυτόχρονα. Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι η ασφαλής μετακίνηση των εκδρομέων και η σταδιακή αποσυμφόρηση των σημείων που έχουν «κοκκινίσει». Η εικόνα της κίνησης, πάντως, μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στη μέρα, καθώς νέα κύματα ταξιδιωτών κατευθύνονται τόσο προς τα πλοία όσο και προς τις εθνικές οδούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



