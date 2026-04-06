Πάσχα με το βλέμμα στα αμνοερίφια: Σύσκεψη στο Μαξίμου για επάρκεια και τιμές

Η πασχαλινή αγορά, οι πιέσεις στις τιμές και τα ερωτήματα για την επάρκεια των αμνοεριφίων φέρνουν σήμερα το θέμα στο επίκεντρο σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο κυβερνητικό τραπέζι μπαίνει η εικόνα της αγοράς, σε μια περίοδο όπου η ανησυχία για το κόστος εντείνεται.

06 Απρ. 2026 11:19
Pelop News

Με το βλέμμα στραμμένο στην πασχαλινή αγορά και στις πιέσεις που καταγράφονται στις τιμές, το Μέγαρο Μαξίμου βάζει σήμερα στο επίκεντρο το ζήτημα της επάρκειας και της πορείας των τιμών στα αμνοερίφια. Η σύσκεψη γίνεται υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια χρονική στιγμή όπου η αγοραστική ανησυχία μεγαλώνει και το κόστος για το παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι απασχολεί όλο και περισσότερο καταναλωτές και αγορά.

Στο τραπέζι της συζήτησης αναμένεται να τεθούν τα διαθέσιμα δεδομένα για την πορεία της αγοράς, αλλά και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές, σε μια συγκυρία που οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τροφοδοτούν ευρύτερες πιέσεις. Το κυβερνητικό επιτελείο επιχειρεί να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα, ώστε να διαμορφωθεί σαφέστερη γραμμή για τις επόμενες κινήσεις.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η Δέσποινα Τσαγγάρη, η οποία έχει αναλάβει τη διοίκηση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς. Η συγκεκριμένη Αρχή έχει ήδη τεθεί σε ρόλο αυξημένης επιτήρησης της αγοράς, με το υπουργείο Ανάπτυξης να έχει δώσει έμφαση τους τελευταίους μήνες στην εντατικοποίηση των ελέγχων και στην παρακολούθηση της επάρκειας προϊόντων.

Βασικός στόχος της σημερινής συνάντησης είναι να γίνει συνολική αποτίμηση της κατάστασης και να εξεταστεί αν απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις, τόσο σε επίπεδο εποπτείας όσο και σε επίπεδο διαχείρισης της αγοράς. Η εικόνα στα αμνοερίφια αποκτά ειδικό βάρος όσο πλησιάζει το Πάσχα, καθώς πρόκειται για ένα από τα προϊόντα που επηρεάζουν άμεσα το κόστος του εορταστικού τραπεζιού και λειτουργούν ως βασικός δείκτης για το κλίμα στην αγορά.

12:23 Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές με το βλέμμα σε πιθανή εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
12:19 Τέμπη: Πατέρας θύματος απαντά για τα βίντεο και τις διαγραφές – «Δεν έχει σβηστεί τίποτα»
12:14 Στουρνάρας: Πολιτική σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις η απάντηση στην αβεβαιότητα
12:07 Πάτρα: Νεκρός 38χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
12:05 Χίος: Έκρηξη σε χώρο κατασκευής ρουκετών – Σε σοβαρή κατάσταση τέσσερις τραυματίες
12:00 Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου έρχεται στην Πάτρα και βάζει το κοινό μέσα στην παράσταση
11:57 Οδοντωτός: τρία χρόνια αδράνειας, μία απόφαση φυγής και ένα ΤΕΕ που βγαίνει μπροστά και παίρνει την πλήρη ευθύνη
11:52 Καλαμάτα: Γιατρός κατέρρευσε στην εφημερία και οι Παθολογικές έβαλαν φρένο στις εισαγωγές
11:48 Θεσσαλονίκη: Έσπασαν το αυτοκίνητο της δικηγόρου των καταδικασμένων για το revenge porn της Τούνη
11:44 Αγρίνιο: Καρέ καρέ η αεροδιάσωση του 56χρονου ορειβάτη σε απόκρημνη πλαγιά ΒΙΝΤΕΟ
11:41 Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις Πελετίδη αύριο σε ιδρύματα της πόλης
11:33 Ιράν και ΗΠΑ εξετάζουν σχέδιο δύο σταδίων για εκεχειρία και συνολική συμφωνία
11:29 Πένθος για τον Μανώλη Κεφαλογιάννη: Πέθανε η μητέρα του
11:26 Αιγιάλεια: Μέχρι τις 4 Μαΐου η επικύρωση αδειών για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
11:21 Ηγουμενίτσα: Στο νοσοκομείο 30χρονη ανθυποπλοίαρχος μετά από πτώση σε πλοίο από την Πάτρα
11:19 Πάσχα με το βλέμμα στα αμνοερίφια: Σύσκεψη στο Μαξίμου για επάρκεια και τιμές
11:14 Σέρρες: Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή, δεν βρέθηκε μηχανισμός
11:07 Μήνυμα Μητσοτάκη με αιχμές, «καμπανάκι» και θεσμικές αλλαγές: Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή για μετά τις εκλογές του 2027
11:00 Δυτική Ελλάδα: Στο μικροσκόπιο η διακίνηση ναρκωτικών σε ανηλίκους μετά τα νέα περιστατικά
10:58 Μέτωπο φορέων για την Καλόγρια: «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την οριστική δικαίωση»
