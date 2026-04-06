Πάσχα με το βλέμμα στα αμνοερίφια: Σύσκεψη στο Μαξίμου για επάρκεια και τιμές

Με το βλέμμα στραμμένο στην πασχαλινή αγορά και στις πιέσεις που καταγράφονται στις τιμές, το Μέγαρο Μαξίμου βάζει σήμερα στο επίκεντρο το ζήτημα της επάρκειας και της πορείας των τιμών στα αμνοερίφια. Η σύσκεψη γίνεται υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια χρονική στιγμή όπου η αγοραστική ανησυχία μεγαλώνει και το κόστος για το παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι απασχολεί όλο και περισσότερο καταναλωτές και αγορά.

Στο τραπέζι της συζήτησης αναμένεται να τεθούν τα διαθέσιμα δεδομένα για την πορεία της αγοράς, αλλά και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές, σε μια συγκυρία που οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τροφοδοτούν ευρύτερες πιέσεις. Το κυβερνητικό επιτελείο επιχειρεί να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα, ώστε να διαμορφωθεί σαφέστερη γραμμή για τις επόμενες κινήσεις.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η Δέσποινα Τσαγγάρη, η οποία έχει αναλάβει τη διοίκηση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς. Η συγκεκριμένη Αρχή έχει ήδη τεθεί σε ρόλο αυξημένης επιτήρησης της αγοράς, με το υπουργείο Ανάπτυξης να έχει δώσει έμφαση τους τελευταίους μήνες στην εντατικοποίηση των ελέγχων και στην παρακολούθηση της επάρκειας προϊόντων.

Βασικός στόχος της σημερινής συνάντησης είναι να γίνει συνολική αποτίμηση της κατάστασης και να εξεταστεί αν απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις, τόσο σε επίπεδο εποπτείας όσο και σε επίπεδο διαχείρισης της αγοράς. Η εικόνα στα αμνοερίφια αποκτά ειδικό βάρος όσο πλησιάζει το Πάσχα, καθώς πρόκειται για ένα από τα προϊόντα που επηρεάζουν άμεσα το κόστος του εορταστικού τραπεζιού και λειτουργούν ως βασικός δείκτης για το κλίμα στην αγορά.

