Πάσχα στη Δυτική Ελλάδα: Έθιμα με φως, παράδοση και έντονο τοπικό χαρακτήρα ΦΩΤΟ

Η περίοδος του Πάσχα στη Δυτική Ελλάδα αποτελεί μια από τις πιο ζωντανές και πολυδιάστατες εκφράσεις της ελληνικής παράδοσης, όπου η θρησκευτική κατάνυξη συναντά την τοπική πολιτιστική ταυτότητα. Από τη Ναύπακτο και την Πάτρα έως το Αγρίνιο και τις μικρότερες κοινότητες, τα έθιμα αναβιώνουν κάθε χρόνο με συνέπεια, διατηρώντας αναλλοίωτα στοιχεία που περνούν από γενιά σε γενιά. Η Δυτική Ελλάδα διατηρεί ζωντανή μια πλούσια πασχαλινή παράδοση, με έθιμα που ξεχωρίζουν για τη συμβολική τους σημασία και τη μαζική συμμετοχή των πιστών. Κάθε έθιμο κουβαλά τη δική του ιστορία και συμβολισμό, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση των κατοίκων με την πίστη, τη φύση και την κοινότητά τους.

Πρώτη ανάσταση στην Πάτρα με «μπότια» και θόρυβο

Η Πρώτη Ανάσταση στην Πάτρα γιορτάζεται με ένα εντυπωσιακό, θορυβώδες έθιμο όπου καταστηματάρχες πετούν εμπορεύματα, κυρίως σκεύη και αντικείμενα, στους δρόμους, δημιουργώντας έναν δυνατό κρότο. Το έθιμο αυτό, που αναβιώνει κάθε χρόνο, συμβολίζει τη χαρά της Ανάστασης, την αποτίναξη των παλιών και την ανανέωση, με τους δρόμους να γεμίζουν από τα “σπασμένα” των εμπόρων

Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άνω Πόλη συνοδεύεται από το έθιμο με τα «μπότια», τα οποία σπάζουν κατά τη διάρκεια της τελετής, ενώ λουλούδια πέφτουν από τον γυναικωνίτη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το έθιμο στο Άνω Καστρίτσι, όπου τη Δευτέρα του Πάσχα πραγματοποιείται λιτανεία με εικόνες γύρω από το χωριό. Οι κάτοικοι, ντυμένοι με παραδοσιακές στολές, συμμετέχουν σε μια πολυώρη πομπή που καταλήγει σε λειτουργία και γιορτή στην πλατεία.

Ναύπακτος: Η κατανυκτική εικόνα του Ενετικού Λιμανιού

Κάθε Μεγάλη Παρασκευή, το Ενετικό Λιμάνι της Ναυπάκτου μετατρέπεται σε σκηνικό υψηλής αισθητικής και συγκίνησης. Δάδες φωτίζουν τις πολεμίστρες, ενώ ένας φωτεινός σταυρός δεσπόζει στην είσοδο του λιμανιού.

Η κορύφωση έρχεται με τη συνάντηση των Επιταφίων των ναών του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας Παρασκευής, υπό τους ήχους της φιλαρμονικής. Το θέαμα αποπνέει έντονο συμβολισμό, καθώς οι φλόγες παραπέμπουν στο φως της Ανάστασης και την επικράτηση της ζωής.

Το έθιμο της λαμπροκουλούρας

Στην Κρήνη Συμπολιτείας, μετά τον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου, διοργανώνονται ιπποδρομίες με τη συμμετοχή καβαλάρηδων της περιοχής, οι οποίοι διανύουν τη διαδρομή από το ξωκλήσι έως το χωριό.

Αντίστοιχα, στη Χαλανδρίτσα, το έθιμο της «κουλούρας» συνδυάζει θρησκευτική πίστη και λαϊκή παράδοση. Το έπαθλο των αγώνων είναι ένα παραδοσιακό γλυκό ψωμί, που παρασκευάζεται τη Μεγάλη Πέμπτη. Παρόμοιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες περιοχές, όπως στο Επιτάλιο, όπου η κουλούρα μοιράζεται συμβολικά μετά τον αγώνα.

Καύση του Ιούδα

Στην Τέμενη Αιγίου, την Κυριακή του Πάσχα αναβιώνει το έθιμο της καύσης του Ιούδα. Η εκδήλωση συνοδεύεται από θεατρική αναπαράσταση της δίκης του, πριν το ομοίωμα παραδοθεί στις φλόγες, σε μια πράξη με έντονο συμβολισμό.

Ο χαλκουνοπόλεμος στο Αγρίνιο

Στο Αγρίνιο, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής πραγματοποιείται ο χαλκουνοπόλεμος, ένα εντυπωσιακό αλλά και απαιτητικό έθιμο. Μετά την περιφορά των Επιταφίων, οι «χαλκουνάδες» συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία και ανάβουν αυτοσχέδια πυροτεχνήματα, γνωστά ως χαλκούνια.

Η προετοιμασία ξεκινά μήνες πριν, ενώ η κατασκευή τους βασίζεται σε παραδοσιακές τεχνικές. Το έθιμο έχει ρίζες στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και διατηρείται έως σήμερα ως στοιχείο τοπικής ταυτότητας.

Στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

Στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου αναβιώνει την Κυριακή του Πάσχα το έθιμο, «Στα εικονίσματα του Αη Θανάση». Πρόκειται για μια λιτανεία των εικόνων του Αγίου Αθανασίου, η οποία θεσπίστηκε το 1880 ως δέηση για την παύση μιας επιδημίας τύφου που είχε πλήξει τότε την περιοχή.

Το «Γαϊτανάκι» στο Θέρμο

Στην Ανάληψη Θέρμου, τη Δευτέρα του Πάσχα, αναβιώνει το «Γαϊτανάκι». Χωρίς μουσικά όργανα, μόνο με τη συνοδεία της φωνής, άνδρες και γυναίκες σχηματίζουν δύο κύκλους και «πλέκουν» τα χέρια τους σε έναν χορό-σύμβολο ενότητας και αγάπης. Ο «τελετάρχης» καθοδηγεί τις κινήσεις, ενώ το δρώμενο ολοκληρώνεται με παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία του χωριού.

