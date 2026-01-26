ΠΑΣΟΚ: Αναβολή της αποψινής κοπή πίτας στον Ερύμανθο

Οπως έγινε γνωστό από τη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Αχαΐας, η αποψινή, προγραμματισμένη εκδήλωση κοπής πίτας της τοπικής οργάνωσης Ερυμάνθου, αναβάλλεται σε συνέχεια της απόφασης του Κινήματος, ως ένδειξη σεβασμού μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα (εργοστάσιο Βιολάντα).

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρεται σε ανακοίνωση. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τη νέα ημερομηνία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



