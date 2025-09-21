ΠΑΣΟΚ: Αρχισε, σταδιακά, η προεργασία για τα ψηφοδέλτια στις εκλογές!

Από τώρα ετοιμάζονται στη Χαριλάου Τρικούπη για την στελέχωση των υποψηφίων για όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Δεν θα γίνει άμεσα, αλλά η προεργασία έχει ξεκινήσει, όπως λένε οι πληροφορίες και τις οποίες επιβεβαιώνει ο δημοσιογράφος Ανδρέας Παπαδόπουλος στο parapolitika.gr

Το βάρος πέφτει σε νομούς όπου το ΠΑΣΟΚ δεν διέθετε βουλευτική εκπροσώπηση τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πλέον υπάρχουν προσδοκίες για θετικά αποτελέσματα.

Σταδιακά κλείνουν οι εκκρεμότητες σχετικά με την τοποθέτηση των κεντρικών στελεχών του κόμματος σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες:

-Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος θα διεκδικήσει έδρα στην Πρέβεζα

-Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς αναμένεται να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας

-Ο Παναγιώτης Δουδωνής θα είναι υποψήφιος στη Λέσβο

-Ο Χρήστος Κακλαμάνης στον Νότιο Τομέα Αθηνών

-Ο Λευτέρης Καρχιμάκης στον Δυτικό Τομέα

Παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της υποψηφιότητας της Άννας Διαμαντοπούλου, καθώς δεν έχει αποφασιστεί εάν θα διεκδικήσει έδρα σε συγκεκριμένη περιφέρεια ή θα ενταχθεί στο τιμητικό ψηφοδέλτιο Επικρατείας σε εκλόγιμη θέση.

Σύμφωνα με τις εσωτερικές μετρήσεις του κόμματος, η Διαμαντοπούλου έχει τη δυνατότητα εκλογής σε οποιαδήποτε περιφέρεια επιλέξει.

