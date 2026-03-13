ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης διέγραψε τον Κωνσταντινόπουλο – Αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος

Ισχυρούς κραδασμούς στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η αιφνιδιαστική απόφαση του προέδρου του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης να διαγράψει τον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Η κίνηση ήρθε απρόσμενα για πολλά στελέχη της παράταξης, αλλά –σύμφωνα με πληροφορίες– ακόμη και για τον ίδιο τον βουλευτή, ο οποίος φέρεται να ενημερώθηκε για την απόφαση μέσω δημοσιευμάτων.

Η διαγραφή θεωρείται από κομματικά στελέχη ως μια κίνηση υψηλού πολιτικού ρίσκου, καθώς πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το κόμμα, με το επικείμενο συνέδριο να διαμορφώνει ήδη έντονες εσωκομματικές διεργασίες.

«Μήνυμα» στους εσωκομματικούς αμφισβητίες

Πολλοί στο εσωτερικό του κόμματος εκτιμούν ότι η απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είχε διπλό στόχο: αφενός να στείλει σαφές μήνυμα προς στελέχη που αμφισβητούν τη στρατηγική της ηγεσίας και αφετέρου να συσπειρώσει το δικό του πολιτικό μπλοκ ενόψει του συνεδρίου.

Σύμφωνα με κομματικές εκτιμήσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης διαπίστωσε ότι διαμορφωνόταν ένα άτυπο μέτωπο απέναντί του, στο οποίο συμμετείχαν αρκετά προβεβλημένα στελέχη. Εξαίρεση φέρονται να αποτελούν η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του κόμματος δεχόταν έντονη κριτική για τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ, τη λειτουργία των κομματικών οργάνων αλλά και τη συνολική πολιτική στρατηγική.

Ωστόσο, αρκετά στελέχη θεωρούν ότι η επίδειξη αυστηρότητας δεν ήταν αναγκαία, καθώς εκτιμάται ότι στο συνέδριο ο κ. Ανδρουλάκης διαθέτει ήδη σαφές προβάδισμα, με ποσοστά που εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσουν το 60%.

«Κόμμα ΙΧ» φοβούνται στελέχη

Η επιλογή της διαγραφής προκάλεσε έντονες συζητήσεις στους διαδρόμους του κόμματος. Ορισμένα στελέχη εκφράζουν τον φόβο ότι τέτοιες κινήσεις μπορεί να ερμηνευθούν ως προσπάθεια αυστηρού ελέγχου της εσωκομματικής έκφρασης.

Όπως σχολίαζε χαρακτηριστικά βουλευτής του κόμματος, «υπάρχει ο κίνδυνος να δοθεί η εικόνα ενός κόμματος που λειτουργεί ως προσωπικός μηχανισμός».

Άλλα στελέχη σημείωναν ότι η αιτιολόγηση της διαγραφής –η οποία συνδέεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με δημόσια τοποθέτηση του κ. Κωνσταντινόπουλου σχετικά με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ– δεν θεωρείται από πολλούς επαρκής για μια τόσο βαριά κομματική κύρωση.

Η απάντηση Κωνσταντινόπουλου

Ο διαγραφείς βουλευτής αντέδρασε με ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ηγεσία του κόμματος.

Όπως ανέφερε, η απόφαση αποτελεί ένδειξη αδυναμίας της ηγεσίας να διαχειριστεί την εσωκομματική κριτική.

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας», δήλωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, προσθέτοντας ότι μετά από δύο δεκαετίες παρουσίας στο ΠΑΣΟΚ και έχοντας παραμείνει ενεργός ακόμη και στις δύσκολες περιόδους της παράταξης, διαγράφηκε επειδή –όπως υποστήριξε– «είπε την αλήθεια».

Από στενοί συνεργάτες σε πολιτικούς αντιπάλους

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο ανδρών δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, οι σχέσεις τους είχαν επιδεινωθεί εδώ και αρκετό διάστημα.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος υπήρξε για χρόνια από τους στενότερους συνεργάτες του Νίκος Ανδρουλάκης και είχε συμβάλει καθοριστικά στην εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος.

Ωστόσο, οι ισορροπίες άλλαξαν μετά τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, όταν στο ψηφοδέλτιο της Αρκαδίας εντάχθηκε και ο γιατρός και περιφερειακός σύμβουλος Βαγγέλης Γιαννακούρας, συνεργάτης της περιφερειακής παράταξης του Πέτρος Τατούλης.

Η επιλογή αυτή θεωρήθηκε από τον βουλευτή Αρκαδίας ως πολιτική πρόκληση, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να επιδεινώνονται περαιτέρω μετά τις εκλογές.

Στη συνέχεια, ο κ. Κωνσταντινόπουλος στήριξε την υποψηφιότητα του δημάρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα.

Στάση αναμονής από τα κορυφαία στελέχη

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αντιδράσεις των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άννα Διαμαντοπούλου δεν σκοπεύει προς το παρόν να τοποθετηθεί δημόσια, ενώ τόσο ο Χάρης Δούκας όσο και ο Παύλος Γερουλάνος φέρονται να εξετάζουν τον χρόνο και τον τρόπο της αντίδρασής τους.

Πολλά στελέχη εκτιμούν ότι η κίνηση του προέδρου του κόμματος ίσως αποτελεί την αρχή μιας πιο έντονης εσωκομματικής αντιπαράθεσης, η οποία ενδέχεται να κορυφωθεί στο επερχόμενο συνέδριο της παράταξης.

