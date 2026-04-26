ΠΑΣΟΚ: Ο Τσουκαλάς αποκάλυψε πως δεν θα είναι αυτός ο νέος γραμματέας

«Δεν θα είμαι εγώ ο νέος γραμματέας», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ERTnews, λίγη ώρα πριν από τη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επιτροπής.

Και πρόσθεσε: «Σε πολύ λίγη ώρα ο πρόεδρος θα ανακοινώσει τις προτάσεις του. Αν ήμουν εγώ, θα το ξέρατε και θα σας το είχα πει. Το απόγευμα θα γνωρίζουμε το πρόσωπο».

Ηδη έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που προέκυψε από το πρόσφατο συνέδριο. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται η εκλογή νέου γραμματέα και οργάνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες φαβορί για τη θέση θεωρούνται οι ∆ηµήτρης Μάντζος και Γιάννης Βαρδακαστάνης.



Σε ό,τι αφορά το Πολιτικό Συµβούλιο, εκλέγονται 21 µέλη, ενώ συµµετέχουν ex officio ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο νέος γραµµατέας, ο Κώστας Σκανδαλίδης ως επικεφαλής της Επιτροπής ∆ιεύρυνσης και ο Πέτρος Λάµπρου ως επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων.

Στην πρόταση του προέδρου αναµένεται να συµπεριλαµβάνονται όλα τα κορυφαία στελέχη, όπως η Άννα ∆ιαµαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Χάρης ∆ούκας, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος και ενδεχοµένως η Μιλένα Αποστολάκη.

Συν τοις άλλοις, αναµένεται να µετέχουν, µεταξύ άλλων, ο Λευτέρης Καρχιµάκης, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Τόνια Αντωνίου, ο Βασίλης Κεγκέρογλου, η Εφη Χαλάτση, η Ολγα Μαρκογιαννάκη, η Μάρα Κουκουδάκη και ο Ευριβιάδης Ελευθεριάδης.

