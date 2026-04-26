ΠΑΣΟΚ: Ο Τσουκαλάς αποκάλυψε πως δεν θα είναι αυτός ο νέος γραμματέας

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, μέσα στα φαβορί και ο αχαιός Δημήτρη Μάντζος

 

 

ΠΑΣΟΚ: Ο Τσουκαλάς αποκάλυψε πως δεν θα είναι αυτός ο νέος γραμματέας
26 Απρ. 2026 13:34
Pelop News

«Δεν θα είμαι εγώ ο νέος γραμματέας», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ERTnews, λίγη ώρα πριν από τη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επιτροπής.

Και πρόσθεσε: «Σε πολύ λίγη ώρα ο πρόεδρος θα ανακοινώσει τις προτάσεις του. Αν ήμουν εγώ, θα το ξέρατε και θα σας το είχα πει. Το απόγευμα θα γνωρίζουμε το πρόσωπο».

Ηδη έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που προέκυψε από το πρόσφατο συνέδριο. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται η εκλογή νέου γραμματέα και οργάνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες φαβορί για τη θέση θεωρούνται οι ∆ηµήτρης Μάντζος και Γιάννης Βαρδακαστάνης.
ΠΑΣΟΚ: Ο Τσουκαλάς αποκάλυψε πως δεν θα είναι αυτός ο νέος γραμματέας

Σε ό,τι αφορά το Πολιτικό Συµβούλιο, εκλέγονται 21 µέλη, ενώ συµµετέχουν ex officio ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο νέος γραµµατέας, ο Κώστας Σκανδαλίδης ως επικεφαλής της Επιτροπής ∆ιεύρυνσης και ο Πέτρος Λάµπρου ως επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων.

Στην πρόταση του προέδρου αναµένεται να συµπεριλαµβάνονται όλα τα κορυφαία στελέχη, όπως η Άννα ∆ιαµαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Χάρης ∆ούκας, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος και ενδεχοµένως η Μιλένα Αποστολάκη.

Συν τοις άλλοις,  αναµένεται να µετέχουν, µεταξύ άλλων, ο Λευτέρης Καρχιµάκης, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Τόνια Αντωνίου, ο Βασίλης Κεγκέρογλου, η Εφη Χαλάτση, η Ολγα Μαρκογιαννάκη, η Μάρα Κουκουδάκη και ο Ευριβιάδης Ελευθεριάδης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:55 Παναιγιάλειος – Αντώνης Ρέλλας στην «Π»: «Αυτό που βιώσαμε ήταν ένα γήπεδο-στάβλος»
13:44 Η πρόταση του Τριαντάφυλλου Μασμανίδη: Η ιδανικότερη αξιοποίηση της Πειραϊκής-Πατραϊκής
13:34 ΠΑΣΟΚ: Ο Τσουκαλάς αποκάλυψε πως δεν θα είναι αυτός ο νέος γραμματέας
13:33 Ερχεται το φορητό ψηφιακό πλανητάριο στην Πάτρα
13:17 Περού: Σπάνιο απολίθωμα καρχαρία 9 εκατ. ετών αποκαλύπτει το «τελευταίο γεύμα» του προϊστορικού θηρευτή
13:16 ΟΦΗ: Ποιος και πώς τον έκανε ξανά μεγάλο και Κυπελλούχο
13:05 Το νοσηλευτικό προσωπικό εγκαταλείπει μαζικά το ΕΣΥ – Περιμένουν την ευκαιρία για έξοδο
12:56 Ηράκλειο: Παρουσιάζεται το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Ετοιμασίες για το νέο κόμμα
12:51 ΝΕΠ: Ζαφειροπούλου και Γκόργκου για πρόκριση στην Ηλιούπολη
12:46 Οι Κορασίδες της ΝΕΠ στο 2ο διεθνές τουρνουά «Γ. Κατσούλης be a better team» (Κ16)
12:44 Τι είπε η Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς
12:35 EuroLeague: Ο Σάσα Βεζένκοβ MVP για τη σεζόν 2025-26 – Δεύτερη φορά στην κορυφή της Ευρώπης
12:26 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Τα στενά με τις χουρμαδιές
12:17 Γεωργιάδης για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Αντιευρωπαϊκή η ισόβια αυτοανανέωση θητείας
12:14 Αναστασάκη και Κώστας Σταμούλης επικράτησαν στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 10.000μ. στο Αίγιο
12:08 Τσερνόμπιλ: Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία»
12:01 Ο Νίκος Πορτοκάλογλου πέρασε τρεις ημέρες με μαθητές του Μουσικού Σχολείου Πάτρας
11:53 Ανώδυνη ήττα για τα κορίτσια της Παναχαϊκής, σήμερα η αυλαία με Κελεό
11:50 Στάση αναμονής από την ΕΚΤ για τα επιτόκια – Τον Ιούνιο οι αποφάσεις
11:39 Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Ήμουν «πίτα» όταν σκέφτηκα το «Δυο Μέρες Μόνο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
