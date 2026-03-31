ΠΑΣΟΚ: Τέρμα η γκρίνια, πάμε για τη νίκη, πρώτη φορά μετά από χρόνια, τόσο ενωτικό κλίμα

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, τα σημάδια εσωστρέφειας και οι εσωκομματικές συγκρούσεις ήταν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο στο ΠΑΣΟΚ. Οσο η βελόνα μένει καρφωμένη στις δημοσκοπήσεις στο 11, 12 και 13%, τόσο ανέβαιναν και οι παλμοί, οι εντάσεις, οι διαφωνίες.

Το κλίμα όμως στις τριήμερες εργασίες του Συνεδρίου ήταν εντελώς διαφορετικό. Και έβγαλε προς τα έξω ένα άλλο ΠΑΣΟΚ. Ενα ΠΑΣΟΚ ενωμένο, αποφασισμένο και κυρίως συμπαγές. Είχαν να το λένε και οι σύνεδροι και τα στελέχη και τα μέλη και οι εκπρόσωποι του Τύπου που κάλυψαν τη διοργάνωση: είχαμε χρόνια να δούμε και να ζήσουμε τόσο καλό κλίμα στο ΠΑΣΟΚ.

Προφανώς, τα ίδια τα στελέχη του Κινήματος, βλέποντας πως ο χρόνος για τις εθνικές κάλπες ζυγώνει, καταλαβαίνοντας πως η κυβέρνηση έχει πολλά και σοβαρά μέτωπα ανοιχτά, κατανόησαν ότι δεν υπάρχουν πια περιθώρια για δημόσιες αντιπαραθέσεις. Οπότε, τα εσωτερικά στρατόπεδα, ακόμα και το προεδρικό, έκαναν αμοιβαίες υποχωρήσεις προκειμένου να αποφευχθούν αχρείαστες συγκρούσεις και να βαδίσουν όλοι ενωμένοι προς τη μεγάλη μάχη.

Η «Πελοπόννησος» επέλεξε 4 «πράσινες» κυρίες από την Αχαΐα που ήταν στο Συνέδριο και τις τρεις μέρες και καθεμιά είναι από διαφορετικό «μπλοκ». Το ερώτημα που τους θέσαμε ήταν, όμως, συγκεκριμένο και αφορά την επόμενη και μεθεπόμενη μέρα:

-Εάν μετά το Πάσχα ή σ’ ένα μήνα οι δημοσκοπήσεις δείξουν το ΠΑΣΟΚ ξανά στα ίδια ποσοστά, γύρω στο 12% και 13%, τι θα γίνει; Μήπως τότε «πάει περίπατο» το ενωτικό κλίμα και ξαναρχίσουν οι μουρμούρες; Μήπως κάποιοι χρεώσουν πάλι στον Νίκο Ανδρουλάκη το κόλλημα της βελόνας;

-Βάσω Ψυχράμη (μπλοκ Νίκου Ανδρουλάκη):«Δεν νομίζω πως υπάρχει περίπτωση επιστροφής σε κλίμα εσωστρέφειας. Τα πράγματα, όπως φάνηκε ξεκάθαρα στο Συνέδριο, πήραν πια άλλη τροπή. Το σκηνικό αλλάζει οριστικά, η σελίδα γύρισε πλέον. Συνείδηση όλων μας είναι, μετά απ’ όσα ζήσαμε στο Συνέδριο, ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει κυβερνών κόμμα. Οι όποιες διαφορετικές απόψεις μπαίνουν στην άκρη. Ο κόσμος είναι βασανισμένος, απογοητευμένος απ’ όσα βλέπει και ζει, η διαφθορά βασιλεύει παντού, δεν πάει άλλο».

-Τόνια Παπαλεξάτου (μπλοκ Μανώλη Χριστοδουλάκη): «Αυτό που εισέπραξα στο Συνέδριο ήταν ότι υπάρχει πια πολύ μεγάλη συσπείρωση στο κόμμα. Και ταυτόχρονα, υπάρχουν και καθαρές θέσεις σε κάθε ζήτημα που αφορά τον πολίτη. Αυτά τα δύο μαζί θα μας δώσουν τη δύναμη να παλέψουμε στα ίσα για την πρώτη θέση. Αποκλείω το ενδεχόμενο να γυρίσουμε σε κλίμα εσωστρέφειας, αφενός γιατί ο στόχος επιβάλει την απόλυτη συσπείρωση, αφετέρου γιατί αυτό το ενωτικό κλίμα στο Συνέδριο δεν γίνεται να μεταβληθεί».

-Ολυμπία Λόη (μπλοκ Παύλου Γερουλάνου): «Το ηχηρό μήνυμα που βγήκε από το Συνέδριο ήταν ένα: τέρμα η γκρίνια σε κάθε επίπεδο. Ολοι μαζί ενωμένοι και αποφασισμένοι για τον κοινό σκοπό, να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο, δεν μπορεί να επιβιώσει πια. Εμείς έχουμε υποχρέωση να τον πείσουμε ότι υπάρχει εναλλακτική επιλογή και αυτή είναι το ΠΑΣΟΚ. Oχι, δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής σε κατάσταση εσωστρέφειας. Κλείνουμε τ’ αφτιά μας στις σειρήνες των δημοσκοπήσεων και εστιάζουμε στη μάχη πόρτα-πόρτα να πείσουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει».

-Χριστίνα Πλατάνου-Καψάλη (μπλοκ Χάρη Δούκα): «Είμαι πιο αισιόδοξη από κάθε άλλη φορά. Πάμε πλέον ολοταχώς για την πρωτιά στις εκλογές, αυτός είναι ο στόχος μας και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Στο Συνέδριο, το βασικό μήνυμα που εξέπεμψε το ΠΑΣΟΚ ήταν ενότητα παντού. Και αυτό δεν θ’ αλλάξει πια. Καμία συνεργασία με τη ΝΔ, όπως ζητούσαν πολλοί, προχωράμε μόνοι και αυτόνομοι για νίκη. Αυτό το κλίμα, και το υπογράφω, δεν αλλάζει πια για κανέναν λόγο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



