ΠΑΣΟΚ: Το κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων ΕΛΤΑ εντείνει την εγκατάλειψη της υπαίθρου

Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

ΠΑΣΟΚ: Το κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων ΕΛΤΑ εντείνει την εγκατάλειψη της υπαίθρου
31 Οκτ. 2025 11:10
Pelop News

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την άμεση αναστολή λειτουργίας εκατοντάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε αγροτικές και αστικές περιοχές, επισημαίνοντας ότι τέτοιες αποφάσεις θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωση του οργανισμού με τις υποχρεώσεις του ως παρόχου καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα καταγγέλλει τις επαναλαμβανόμενες αποφάσεις για συγχωνεύσεις ή κλεισίματα χωρίς επαρκή εναλλακτικές λύσεις, όπως κινητές μονάδες, τοπικοί πράκτορες ή ψηφιακές πλατφόρμες υποστήριξης. «Αυτές οι ενέργειες δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και επιδεινώνουν τις συνθήκες ερήμωσης της υπαίθρου, στερώντας από τους κατοίκους βασικές υπηρεσίες όπως πληρωμές, αποστολές δεμάτων και μικροχρηματοοικονομικές συναλλαγές, που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή οικονομική και κοινωνική ζωή τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι τα ΕΛΤΑ λειτουργούν ως κρίσιμος πυλώνας κοινωνικής συνοχής και απευθύνει έξι συγκεκριμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση:

  1. Ποια καταστήματα ΕΛΤΑ έχουν ήδη κλείσει ή πρόκειται να κλείσουν στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιοργάνωσης;
  2. Έχει διενεργηθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αξιολόγηση των επιπτώσεων στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία;
  3. Ποια κριτήρια και διαδικασίες ακολουθούνται για συγχωνεύσεις ή καταργήσεις, και προβλέπεται δημόσια διαβούλευση με δήμους και περιφέρειες;
  4. Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ταχυδρομικές υπηρεσίες για πολίτες σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, σύμφωνα με τη σύμβαση του 2022;
  5. Θα επανεξεταστεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης για να διατηρηθεί ο καθολικός χαρακτήρας των υπηρεσιών και να ενισχυθεί η παρουσία των ΕΛΤΑ στις τοπικές κοινωνίες;
  6. Θα εξασφαλιστεί, σε συνεργασία με ΕΕΤΤ και τοπική αυτοδιοίκηση, ένα ελάχιστο εγγυημένο δίκτυο ΕΛΤΑ ανά δήμο;

Το κόμμα καταλήγει ότι η διατήρηση ενός ισχυρού δημόσιου δικτύου διανομής, ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός, η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγυημένη ταχυδρομική εξυπηρέτηση και την υποστήριξη της κοινωνίας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:30 Ένταση και εξώδικο στη Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης: Ο Μελχισεδέκ ζητά «πάγωμα» της εκλογής Μητροπολίτη
14:27 Την Τρίτη στη Βουλή η έκτακτη κοινή συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ
14:23 Η μουσική σώπασε για τον Γιώργο Νιάρχο: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο – Συντετριμμένη η Μάρα Θρασυβουλίδου
14:22 Καλάβρυτα: Ο Δήμος καλεί σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Δάφνη και Κλειτορία το Σάββατο για τα ΕΛΤΑ 
14:15 Πάτρα – Πελετίδης για φορτοεκφορτώσεις: Σεβαστείτε το ωράριο, προσοχή στους πεζούς
14:13 Το «θησαυροφυλάκιο του αιώνα»: Άφαντα τα κοσμήματα του Λούβρου – 7 συλλήψεις, αλλά κανένα εύρημα
14:04 Agrown 2025: «Η επόμενη γενιά του αγροδιατροφικού κλάδου»
14:00 Πατρών-Καλαβρύτων: Αίτημα και της Πάτρας η χάραξη και αναβάθμιση του δικτύου
13:59 Πελετίδης προς μεταφορικές: «Σεβαστείτε το ωράριο στους πεζόδρομους – Δεν είναι δρόμοι διέλευσης φορτηγών»
13:53 Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ασφαλή ηλεκτροδότηση στη βόρεια Ελλάδα
13:51 Ο Ανδρέας – Φίλιππος Κολλιόπουλος συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη
13:44 Συναγερμός στη Βασιλίσσης Σοφίας: Ύποπτη μοτοσικλέτα απέναντι από το Χίλτον
13:38 Νέα τροπή στο διπλό φονικό της Φοινικούντας: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου για την τέφρα του θείου του
13:31 Ο «Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού» φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στα νοσοκομεία – Η νέα εποχή στο ΕΣΥ ξεκινά
13:25 Συνελήφθη ο «χασάπης του αιώνα» στο Σουδάν: Ο πολέμαρχος που καυχιόταν πως σκότωσε 2.000 ανθρώπους
13:18 Παρέμβαση Τσιάρα για την ευλογιά αιγοπροβάτων: Ζητεί εισαγγελική έρευνα για παραβάσεις και παράνομα εμβόλια
13:15 Από τον Δεκέμβριο οι διαγραφές στα ΑΕΙ – Εκτός 280.000 φοιτητές, ποιοι προλαβαίνουν να… σωθούν
13:09 Χρ. Παππάς στο Εφετείο: «Άδικη και πολιτικά καθοδηγούμενη η καταδίκη μου» – Αρνείται ρόλο «υπαρχηγού» και κάθε εμπλοκή σε βία
13:06 Πάτρα: Δημοπρατείται η ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου – Επιστρέφει ανανεωμένη στους Πατρινούς
13:00 Ξεκινά κατεδάφιση 112 αυθαιρέτων και στην Αχαΐα – Μεγάλη εργολαβία για ολη τη Δυτική Ελλάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ