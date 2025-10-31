ΠΑΣΟΚ: Το κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων ΕΛΤΑ εντείνει την εγκατάλειψη της υπαίθρου

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την άμεση αναστολή λειτουργίας εκατοντάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε αγροτικές και αστικές περιοχές, επισημαίνοντας ότι τέτοιες αποφάσεις θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωση του οργανισμού με τις υποχρεώσεις του ως παρόχου καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα καταγγέλλει τις επαναλαμβανόμενες αποφάσεις για συγχωνεύσεις ή κλεισίματα χωρίς επαρκή εναλλακτικές λύσεις, όπως κινητές μονάδες, τοπικοί πράκτορες ή ψηφιακές πλατφόρμες υποστήριξης. «Αυτές οι ενέργειες δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και επιδεινώνουν τις συνθήκες ερήμωσης της υπαίθρου, στερώντας από τους κατοίκους βασικές υπηρεσίες όπως πληρωμές, αποστολές δεμάτων και μικροχρηματοοικονομικές συναλλαγές, που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή οικονομική και κοινωνική ζωή τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι τα ΕΛΤΑ λειτουργούν ως κρίσιμος πυλώνας κοινωνικής συνοχής και απευθύνει έξι συγκεκριμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση:

Ποια καταστήματα ΕΛΤΑ έχουν ήδη κλείσει ή πρόκειται να κλείσουν στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιοργάνωσης; Έχει διενεργηθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αξιολόγηση των επιπτώσεων στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία; Ποια κριτήρια και διαδικασίες ακολουθούνται για συγχωνεύσεις ή καταργήσεις, και προβλέπεται δημόσια διαβούλευση με δήμους και περιφέρειες; Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ταχυδρομικές υπηρεσίες για πολίτες σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, σύμφωνα με τη σύμβαση του 2022; Θα επανεξεταστεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης για να διατηρηθεί ο καθολικός χαρακτήρας των υπηρεσιών και να ενισχυθεί η παρουσία των ΕΛΤΑ στις τοπικές κοινωνίες; Θα εξασφαλιστεί, σε συνεργασία με ΕΕΤΤ και τοπική αυτοδιοίκηση, ένα ελάχιστο εγγυημένο δίκτυο ΕΛΤΑ ανά δήμο;

Το κόμμα καταλήγει ότι η διατήρηση ενός ισχυρού δημόσιου δικτύου διανομής, ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός, η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγυημένη ταχυδρομική εξυπηρέτηση και την υποστήριξη της κοινωνίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



