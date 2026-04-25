Πατήσια: Φωτιά σε διαμέρισμα και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή τραυματίες
Κόκκινος συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική σήμερα (25/04/2026) το απόγευμα για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στα Πατήσια, επί των οδών 28ης Οκτωβρίου και Αννίνου.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και ένα κλιμακοφόρο της Πυροσβεστικής.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή τραυματίες, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία από την Πυροσβεστική για τα αίτια της φωτιάς.
