Πάτρα 2005-ΑΕ Αιγίου: Τα πρόσωπα στα οποία άσκησε δίωξη ο ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας

Στην υπόθεση «μπήκε» και ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Δημήτρης Σπυρόπουλος

20 Νοέ. 2025 19:20
Pelop News

Δίωξη σε βάρος προσώπων για συμμετοχή στα επεισόδια του αγώνα Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου, άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος.

Μάλιστα, άσκησε δίωξη και κατά των σωματείων στα οποία ανήκουν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές!
Συγκεκριμένα σε βάρος των:
α) Μικελάτου Δημήτριου – Αλέξανδρου που ανήκει στο σωματείο ΑΟ Αίας Πατρών, β) Μικελάτου Σωτήριου που ανήκει στο σωματείο ΑΟ Αίας Πατρών, γ) Μικελάτου Νικόλαου που ανήκει στο σωματείο ΑΣ Παναθηναϊκός Πατρών, δ) Καπετανάκη Γεωργίου – Αναστασίου, αθλητή του σωματείου ΑΕ Πάτρα 2005, ε) Σωματείο ΑΟ Αίας Πατρών, στ) Σωματείο ΑΣ Παναθηναϊκός Πατρών, ζ) Σωματείο ΑΕ Πάτρα 2005, για συμμετοχή σε επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσμα την οριστική διακοπή του αγώνα Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου για το πρωτάθλημα της Β’ Ε.Π.Σ. Αχαΐας της 26.10.2025.

