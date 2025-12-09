Πάτρα: 8χρονος αφαίρεσε προϊόντα αξίας 120 ευρώ από σούπερ μάρκετ – Χειροπέδες στη μητέρα του

Μια γυναίκα συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η συλληφθείσα βρισκόταν μαζί με τον 8χρονο γιο της σε κατάστημα υπεραγοράς, όταν το παιδί αφαίρεσε από τις προθήκες προϊόντα συνολικής αξίας 120 ευρώ.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από το προσωπικό του καταστήματος, ενώ σε βάρος της μητέρας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

