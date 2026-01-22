Πάτρα: «Αχαΐων Αγάπης Γεύμα» από το Σωματείο Γυναικών «Καλλιπάτειρα» με Πετράκο και Καμβυσίδη

Μια βραδιά αφιερωμένη στην προσφορά, την κοινωνική ευαισθησία και τον πολιτισμό ετοιμάζει το Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτειρα, το οποίο διοργανώνει το «Αχαΐων Αγάπης Γεύμα» το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00, στο Privilege Event House.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Προέδρου του Σωματείου, Κατερίνα Π. Παναγοπούλου, και της Συντονίστριας του Παραρτήματος Πάτρας, Μαρία Μανουσάκη Μαλλιώρη, με στόχο την ενίσχυση των δράσεων του Σωματείου και την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Τη βραδιά θα πλαισιώσουν καλλιτεχνικά οι καταξιωμένοι ερμηνευτές Γρηγόρης Πετράκος και Μυρτώ Καμβυσίδη, δίνοντας έναν ιδιαίτερο πολιτιστικό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



