Πάτρα: Αγωγή 100.000 ευρώ από πρώην αντιδήμαρχο στον Ν. Νικολόπουλο – Εκδικάστηκε χθες

Το 2021 η «Π» είχε αποκαλύψει την υπόθεση, όπου ο πρώην αντιδήμαρχος είχε καταγγελθεί πως είχε χτυπήσει μία γυναίκα σε δημοτική εγκατάσταση.

03 Οκτ. 2025 11:35
Pelop News

Μια ενδιαφέρουσα υπόθεση με έντονα δημοτικά χαρακτηριστικά εκδικάστηκε χθες στις δικαστικές αίθουσας της Πάτρας και αφορούσε την αγωγή που είχε καταθέσει πρώην αντιδήμαρχος της πόλης που δεν είχε συμμετάσχει στις πρόσφατες εκλογές, σε βάρος του επικεφαλής της παράταξης «Νέα Πάτρα» Νίκου Νικολόπουλου για εκφράσεις που είχαν ακουστεί σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Το 2021 η «Π» είχε αποκαλύψει την υπόθεση, όπου ο πρώην αντιδήμαρχος είχε καταγγελθεί πως είχε χτυπήσει μία γυναίκα σε δημοτική εγκατάσταση. Λίγες ημέρες μετά ο αντιδήμαρχος παραιτήθηκε και στη συνέχεια η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια, αλλά η εκδίκαση έχει λάβει αναβολή για τις 15 Δεκεμβρίου.

Χθες, όμως, εκδικάστηκε η αγωγή σε βάρος του Ν. Νικολόπουλου, όπου ο πρώην αντιδήμαρχος ζητά 100.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Μάλιστα, στο δικαστήριο κατέθεσε ως μάρτυρας εν ενεργεία αντιδήμαρχος που εξετάστηκε από την έδρα ως μάρτυρας του πρώην αντιδημάρχου και φίλου του. Ο νυν αντιδήμαρχος υποστήριξε πως ο Ν. Νικολόπουλος χρησιμοποιούσε περιπαικτικούς χαρακτηρισμούς που «φωτογράφιζαν» τον πρώην αντιδήμαρχο σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, αλλά ουδέποτε είπε το όνομά του.

Η απόφαση για την υπόθεση της αγωγής αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες ενώ στις 15 Δεκεμβρίου θα γίνει η δίκη για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης όπου είναι κατηγορούμενος ο πρώην αντιδήμαρχος.
Πάτρα: Αγωγή 100.000 ευρώ από πρώην αντιδήμαρχο στον Ν. Νικολόπουλο – Εκδικάστηκε χθες
