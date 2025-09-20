Πάτρα: Αγωνία για τον 85χρονο Γεώργιο Σκανδάλο – Silver Alert για την εξαφάνισή του, πού εθεάθη τελευταία φορά

Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές και η τοπική κοινωνία της Πάτρας για την εξαφάνιση του 85χρονου Γεωργίου Σκανδάλου, ο οποίος αγνοείται από την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου. Η Γραμμή Ζωής ενεργοποίησε το Silver Alert, καθώς η ζωή του ηλικιωμένου βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Γεώργιος Σκανδάλος εξαφανίστηκε από την παραλία του Καστελλόκαμπου, όπου έκανε διακοπές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, είναι φαλακρός με λευκά μαλλιά στα πλαϊνά και στο πάνω μέρος του κεφαλιού, έχει γαλανά μάτια, ύψος 1,63μ., είναι πολύ αδύνατος και πάσχει από άνοια.

Την ημέρα που χάθηκε φορούσε μπλε καπέλο τύπου τζόκεϊ με το λογότυπο “Aegean Air Lines“, μπλούζα σιελ τύπου polo με λευκές ρίγες στο γιακά και στα μανίκια, γκρι βερμούδα με τσέπες και δύο μαύρες ρίγες στα πλαϊνά, μαύρες κάλτσες και γκρι πάνινα παπούτσια. Έχει πολύ γρήγορο βηματισμό και φέρει εμφανές σημάδι από χειρουργική επέμβαση στο δεξί ισχίο.

Η Γραμμή Ζωής ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το απόγευμα της 19ης Σεπτεμβρίου και ενεργοποίησε άμεσα τον Κοινωνικό Συναγερμό. Η κινητοποίηση όλων κρίνεται απαραίτητη, καθώς κάθε ώρα που περνάει είναι κρίσιμη.

Όποιος γνωρίζει κάτι μπορεί να επικοινωνήσει όλο το 24ωρο με την Εθνική Γραμμή SOS 1065.

