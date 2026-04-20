Πάτρα: Αίτημα για μείωση των δημοτικών τελών των φοιτητών, «έχει γίνει για όλους» είπε ο Πελετίδης

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων βρέθηκε το ζήτημα της οικονομικής ελάφρυνσης των φοιτητών, με αφορμή την πρόταση για μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών στις φοιτητικές κατοικίες. Η συζήτηση ανέδειξε σαφείς πολιτικές διαφορές μεταξύ της δημοτικής αρχής και της αντιπολίτευσης, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τη στήριξη της φοιτητικής κοινότητας.

Η πρόταση τέθηκε από 17 δημοτικούς συμβούλους των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και υποστηρίχθηκε εκτενώς από τον επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Βασίλη Αϊβαλή, ο οποίος ανέδειξε τη δυσχερή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους.

Η εισήγηση Αϊβαλή: «Ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης»

Ο κ. Αϊβαλής έθεσε το ζήτημα σε ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας ότι η Πάτρα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φοιτητουπόλεις της χώρας, με τους φοιτητές να αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και κοινωνικής ζωής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση του κόστους ζωής –ιδίως σε ενέργεια, τρόφιμα και ενοίκια– σε συνδυασμό με την ένταση της στεγαστικής κρίσης και την εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, έχει οδηγήσει σε ασφυκτικές συνθήκες για τα φοιτητικά νοικοκυριά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι οι περισσότερες φοιτητικές κατοικίες είναι μονομελή νοικοκυριά, με περιορισμένη χρήση δημοτικών υπηρεσιών και μειωμένη παραγωγή απορριμμάτων, ενώ για μεγάλα χρονικά διαστήματα παραμένουν κενές. Παρά ταύτα, επιβαρύνονται με το σύνολο των δημοτικών τελών, χωρίς διαφοροποίηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρότεινε:

μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για κατοικίες που αποδεδειγμένα ενοικιάζονται από φοιτητές ως μονομελή νοικοκυριά,

στοχευμένη εφαρμογή με κοινωνικά κριτήρια και όχι οριζόντια παροχή,

ενίσχυση της παραμονής των νέων στην πόλη και στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, πρόκειται για μια πολιτική επιλογή με κοινωνικό πρόσημο, που «αγγίζει τον πυρήνα της τοπικής αυτοδιοίκησης» και συμβάλλει στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση.

Η απάντηση Πελετίδη: «Η μείωση έχει ήδη γίνει για όλους»

Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, απέρριψε την πρόταση ως επί της ουσίας περιττή, τονίζοντας ότι η μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% έχει ήδη υλοποιηθεί συνολικά για όλα τα νοικοκυριά της πόλης.

Όπως ανέφερε, η σημερινή δημοτική αρχή παρέλαβε τέλη ύψους 1,95 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και τα μείωσε στο 1 ευρώ, καθιστώντας τον Δήμο Πατρέων έναν από τους φθηνότερους πανελλαδικά.

Ο κ. Πελετίδης υποστήριξε ότι η πολιτική της δημοτικής αρχής δεν βασίζεται σε επιμέρους εξαιρέσεις, αλλά σε οριζόντιες παρεμβάσεις υπέρ των λαϊκών στρωμάτων, ενώ τόνισε ότι ήδη εφαρμόζεται ένα ευρύ πλαίσιο κοινωνικών απαλλαγών, με 13 διαφορετικές κατηγορίες μειώσεων ή πλήρους απαλλαγής.

Παράλληλα, κάλεσε τους φοιτητές να αξιοποιήσουν τα υφιστάμενα εργαλεία στήριξης, ενώ ανέδειξε και άλλες παρεμβάσεις, όπως:

μειωμένο συντελεστή για βοηθητικούς χώρους,

χαμηλό κόστος ύδρευσης,

δωρεάν πρόσβαση σε πολιτιστικές και αθλητικές δομές του Δήμου.

Πολιτική σύγκρουση με ευρύτερες προεκτάσεις

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στο τεχνικό σκέλος των δημοτικών τελών, αλλά επεκτάθηκε σε ευρύτερα πολιτικά ζητήματα. Ο Δήμαρχος άσκησε έντονη κριτική στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τες ότι δεν αγγίζουν την ουσία του προβλήματος, που –κατά τον ίδιο– σχετίζεται με τη συνολική οικονομική πολιτική, την ακρίβεια και την υποχρηματοδότηση της Παιδείας.

Αντιπαρέβαλε, μάλιστα, τη θέση της δημοτικής αρχής υπέρ της αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους και της κατάργησης των ανταποδοτικών τελών, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες επιβαρύνονται πολλαπλά για βασικές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα αιτήματα του φοιτητικού κινήματος, επισημαίνοντας την ανάγκη για:

περισσότερες φοιτητικές εστίες,

έλεγχο των ενοικίων,

δωρεάν μετακίνηση και σίτιση,

ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Το διακύβευμα για την Πάτρα

Το θέμα της μείωσης των δημοτικών τελών για τους φοιτητές αναδεικνύεται σε κομβικό ζήτημα για την Πάτρα, μια πόλη με έντονο φοιτητικό αποτύπωμα. Από τη μία πλευρά, η αντιπολίτευση προτάσσει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών. Από την άλλη, η δημοτική αρχή επιμένει στη συνολική πολιτική ελάφρυνσης και στις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές παροχές.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν θα υπάρξει σύγκλιση ή περαιτέρω όξυνση της αντιπαράθεσης, με δεδομένο ότι το ζήτημα της φοιτητικής στέγασης και του κόστους διαβίωσης παραμένει ψηλά στην ατζέντα της τοπικής κοινωνίας.

