Πάτρα: Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας του Προαστιακού

«Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση

09 Ιαν. 2026 22:00
Αμαξοστοιχία που εκτελούσε δρομολόγιο Καμίνια-Άγιος Ανδρέας ακινητοποιήθηκε σήμερα (09/01/2026) κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγίου Ανδρέα λόγω αστοχίας υποδομής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Επέβαιναν 21 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, με τη συνδρομή του προσωπικού της Hellenic Train, στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα.

Λόγω του συμβάντος και της διακοπής της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια του Προαστιακού στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Καμίνια – Αγ. Ανδρέας θα αποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νεωτέρας.

«Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

