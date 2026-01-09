ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας: Τιμή στη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα-Πράξη ευθύνης και όχι ρουτίνας

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας για τη συμπλήρωση των 35 χρόνων από τότε που δολοφονήθηκε ο Νίκος Τεμπονέρας τονίζοντας ότι η τιμή της μνήμης του είναι πράξη ευθύνης και όχι ρουτίνας.

Πάτρα 35 χρόνια από τη δολοφονία Τεμπονέρα: Σήμερα εκδήλωση μνήμης

Η ανακοίνωση:

«Τριανταπέντε και πλέον χρόνια μετά τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα, η μνήμη του παραμένει ζωντανή και επίκαιρη. Δεν πρόκειται για ένα τυπικό μνημόσυνο του παρελθόντος, αλλά για μια διαρκή υπενθύμιση του χρέους μας να υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, τη δημόσια παιδεία και τα κοινωνικά δικαιώματα απέναντι στον αυταρχισμό και την πολιτική βία.

Η κατάθεση στεφάνων στη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα από την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας και τους Φοιτητικούς Συλλόγους δεν αποτελεί μια συμβολική πράξη ρουτίνας, αλλά πράξη πολιτικής συνέχειας και ιστορικής ευθύνης. Ο Νίκος Τεμπονέρας δεν έπεσε τυχαία. Δολοφονήθηκε επειδή στάθηκε δίπλα στους μαθητές του, επειδή πίστεψε ότι η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, επειδή αντιστάθηκε σε πολιτικές που επιχείρησαν να επιβληθούν με τον φόβο και το παρακράτος.

Για εμάς στην ΠΑΣΠ, η μνήμη του Τεμπονέρα συνδέεται άρρηκτα με τις αξίες του δημοκρατικού σοσιαλισμού: ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, συλλογικοί αγώνες, ενεργός συμμετοχή της νεολαίας. Σε μια εποχή που η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας, η απαξίωση των φοιτητικών συλλόγων και η ποινικοποίηση της πολιτικής δράσης επανεμφανίζονται με νέες μορφές, το μήνυμά του είναι πιο αναγκαίο από ποτέ.

Δεν τιμούμε τη μνήμη με σιωπή, την τιμούμε με δράση. Με αγώνες για ανοιχτά, δημοκρατικά πανεπιστήμια. Με την υπεράσπιση των συλλογικών διαδικασιών και της φοιτητικής εκπροσώπησης. Με πολιτικό λόγο που δεν φοβάται να συγκρουστεί με τον αυταρχισμό, όποια μορφή κι αν αυτός λαμβάνει.

Ο Νίκος Τεμπονέρας ανήκει στην ιστορία του δημοκρατικού κινήματος, αλλά και στο παρόν των αγώνων μας. Για τον λόγο αυτό, το Γραφείο Πόλης της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας και οι Φοιτητικοί Σύλλογοι: Οικονομικού, Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΔΕΤ, ΤΕΕΑΠΗ, ΕΠΥΛ, Ιστορικού-Αρχαιολογικού και ΣΕΙΝΤ, καταθέτουν στεφάνι ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αγωνιστή δασκάλου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



