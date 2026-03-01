Πάτρα: Ακτιβισμός με ακίνδυνες… μπογιές – «Στρατολογήσεις νέων αναρχικών με το σταγονόμετρο»

Δεν αξιολογούνται ως υψηλής επικινδυνότητας οι πρόσφατες επιθέσεις αναρχικών στα πολιτικά γραφεία δύο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας.

«Η κόκκινη μπογιά που έριξαν οι αναρχικοί στα γραφεία της Χριστίνας Αλεξοπούλου και του Ανδρέα Κατσανιώτη είναι μια συνήθης πρακτική τους και δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα» υπογραμμίζει στην «Π» αξιωματικός της τοπικής ΕΛΑΣ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι σήμερα ο βαθμός παρέμβασης του αναρχικού κινήματος στην Πάτρα.

Επισημάναμε και σε αντίστοιχο προχθεσινό ρεπορτάζ ότι μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης το 2023, στην οποία μετείχαν αντιεξουσιαστές και αναρχικοί, οι εναπομείναντες έχασαν τους ηγήτορες τους και μαζί… τον προσανατολισμό τους.

ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ

Η εν λόγω εκτίμηση επιβεβαιώνεται από τις διαπιστώσεις και τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της η Ασφάλεια της Πάτρας. Ο ίδιος αξιωματικός είναι σαφής και κατατοπιστικός: «Ως απλούς ακτιβιστές έχουμε καταγράψει τους εναπομείναντες αναρχικούς της Πάτρας. Η οργάνωση «Αναρχικοί και Αναρχικές» είναι γνωστή και δρα πάντα με συγκεκριμένο τρόπο, που ουδέποτε ξεπερνά τα «ακίνδυνα» όρια του ακτιβισμού. Αυτό, άλλωστε, συνέβη και πρόσφατα, όταν κινήθηκαν εναντίον των δύο βουλευτικών γραφείων».

ΜΙΚΡΗ ΟΜΑΔΑ

Εχοντας πλήρη αίσθηση κι έλεγχο της κατάστασης, δεν ανησυχούν ιδιαίτερα οι διωκτικές αρχές από τα κατά καιρούς «χτυπήματα» των αναρχικών: «Ολες και όλοι είναι γνωστοί μας ως νυν και πρώην φοιτητές. Πρόκειται για 40-50 άτομα που παρουσιάζονται, ομαδοποιημένα την τελευταία 10ετία και έχουν σαν ορμητήριό τους το παράρτημα του Πανεπιστημίου, ενώ στέκια τους λογίζονται διάφοροι χώροι στις οδούς Πατρέως, Ηφαίστου κ.ά.».

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Εξάλλου, τονίζεται, ιδιαίτερα από την τοπική ΕΛΑΣ ότι το αναρχικό κίνημα της πόλης έχασε τον ενθουσιασμό και τη δυναμική του, μόλις συνελήφθησαν προ τριετίας οι αρχηγοί και τα άλλα επιχειρησιακά στελέχη, τα οποία επιδίδονταν σε ληστείες και διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα υποστηρίζεται: «Παρατηρούμε τις στρατολογήσεις νέων αναρχικών. Την τελευταία τριετία γίνονται με το σταγονόμετρο. Κυριαρχεί η απροθυμία. Ισως και να φοβούνται τα νέα παιδιά, μετά τις συλλήψεις και τις φυλακίσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης».

ΗΣΥΧΙΑ

Ενας ακόμη δείκτης που φανερώνει ότι κινείται σε υποτονικούς ρυθμούς το αντιεξουσιαστικό κίνημα της Πάτρας, προκύπτει από τις πορείες και τις διαδηλώσεις. Τα στοιχεία της Ασφάλειας είναι καθησυχαστικά την τελευταία τριετία. Υπογραμμίζει ο ίδιος αξιωματικός: «Η κατάσταση σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τις συγκεντρώσεις και τις πορείες πριν από πέντε και δέκα χρόνια. Τότε είχαμε επεισόδια, τα οποία κάποιες φορές ήταν εκτεταμένα και δεν έλειπαν οι τραυματισμοί διαδηλωτών και αστυνομικών. Τα τρία τελευταία χρόνια όλα κυλάνε ήσυχα…».

