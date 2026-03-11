Πάτρα: Ανατροπή οχήματος στη ΒΙΠΕ, τυχερός μέσα στην ατυχία του ο οδηγός

Το βανάκι εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε πλάγια θέση στο οδόστρωμα

Πάτρα: Ανατροπή οχήματος στη ΒΙΠΕ, τυχερός μέσα στην ατυχία του ο οδηγός
11 Μαρ. 2026 20:26
Pelop News

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας οδηγός επαγγελματικού οχήματος το απόγευμα της Τετάρτης στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το βανάκι που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου.

Ο οδηγός δεν υπέστη κάποιο τραυματισμό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας διατήρησε την ψυχραιμία του και κατάφερε να βγει από το αναποδογυρισμένο βανάκι μόνος του, πριν την άφιξη των αρχών στο σημείο.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς το όχημα αποτελούσε εμπόδιο για τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

