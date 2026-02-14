Πάτρα: Αναβολή στη συναυλία «Δευτέρες στο Ωδείο» λόγω ασθένειας συντελεστή

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η προγραμματισμένη συναυλία της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο». Η εκδήλωση αναβάλλεται λόγω προβλήματος υγείας ενός από τους συμμετέχοντες.

Πάτρα: Αναβολή στη συναυλία «Δευτέρες στο Ωδείο» λόγω ασθένειας συντελεστή
14 Φεβ. 2026 11:24
Pelop News

Αναβάλλεται η συναυλία της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο», η οποία ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, εξαιτίας ασθένειας ενός εκ των συντελεστών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας.

Η συναυλία περιλάμβανε έργα των Astor Piazzolla, Alfred Schnittke και Ennio Morricone και αποτελούσε μέρος της καθιερωμένης μουσικής ενότητας που φιλοξενείται στο Ωδείο.

Όπως έγινε γνωστό, η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, μόλις οριστικοποιηθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:03 «Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου»: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα
12:00 Σκάνδαλο πλαστογραφιών σε μεταβιβάσεις οχημάτων: Ελεύθερη με όρους 64χρονη – Έρευνες προς πάσα κατεύθυνση
11:48 Τραγωδία στη Λαμία: 68χρονη απανθρακώθηκε σε πυρκαγιά διαμερίσματος στο κέντρο της πόλης
11:46 Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη από απόψε – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
11:45 Τα βλέμματα στραμμένα στο Ολυμπιάδα-ΑΟ Αιγιαλέων, δύσκολη έξοδο για Ερμη
11:36 Έπσταϊν: Νέα στοιχεία ξαναφουντώνουν τα ερωτήματα για τον θάνατό του – Το «πορτοκαλί φλας» και τα σενάρια συγκάλυψης
11:31 Ρούμπιο από Μόναχο: Μήνυμα ενότητας στη Δύση με αιχμές για άμυνα, ενέργεια και μετανάστευση
11:28 Αιγιάλεια: «Ναι» σε νομικές πρωτοβουλίες για τον Οδοντωτό – Εντάσεις, καταψηφίσεις και αποχωρήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο
11:24 Πάτρα: Αναβολή στη συναυλία «Δευτέρες στο Ωδείο» λόγω ασθένειας συντελεστή
11:12 Πάτρα: Παραμένουν τα μπάζα μετά την κατάρρευση στην Ιωνίας και Σμύρνης – Ερωτήματα για τα επικίνδυνα κτίρια ΦΩΤΟ
11:03 Τα «δελφίνια» του ΝΟΠ που ρίχνονται στη μάχη του Χειμερινού πρωταθλήματος
11:00 Άγιος Βαλεντίνος: Αγαπάς; Τα… σκας! Διήμερο έρωτα (και) στην Πάτρα
10:58 Ο Προμηθέας με το Περιστέρι: Είναι «τελικός», θέλει μόνο νίκη
10:55 Καλή αρχή για τους κολυμβητές της ΝΕΠ στο ΟΑΚΑ
10:49 Έφοδος ελέγχων στο Πατρινό Καρναβάλι: Η ΑΑΔΕ «σκανάρει» τζίρους, γκρουπ και επιχειρήσεις
10:48 Φρίκη στο Νέο Μεξικό: Νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε χημική τουαλέτα – Στη φυλακή η μητέρα
10:46 Καλάβρυτα – Διακοπτό: Συνεχίζεται η διακοπή δρομολογίων στον Οδοντωτό λόγω κατολίσθησης
10:42 Οι άνδρες του ΝΟΠ στη Χίο για να «κλέψουν» οτι μπορεί
10:36 Στεγαστική κρίση στην ΕΕ: Σχέδιο για περισσότερες κατοικίες, χαμηλότερα ενοίκια και νέες επενδύσεις
10:24 Κόκκινος συναγερμός λόγω κακοκαιρίας σε Ηλεία και Μεσσηνία: Ζημιές, κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ