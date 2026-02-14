Πάτρα: Αναβολή στη συναυλία «Δευτέρες στο Ωδείο» λόγω ασθένειας συντελεστή
Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η προγραμματισμένη συναυλία της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο». Η εκδήλωση αναβάλλεται λόγω προβλήματος υγείας ενός από τους συμμετέχοντες.
Αναβάλλεται η συναυλία της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο», η οποία ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, εξαιτίας ασθένειας ενός εκ των συντελεστών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας.
Η συναυλία περιλάμβανε έργα των Astor Piazzolla, Alfred Schnittke και Ennio Morricone και αποτελούσε μέρος της καθιερωμένης μουσικής ενότητας που φιλοξενείται στο Ωδείο.
Όπως έγινε γνωστό, η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, μόλις οριστικοποιηθεί.
