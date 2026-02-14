Πάτρα: Αναβολή στη συναυλία «Δευτέρες στο Ωδείο» λόγω ασθένειας συντελεστή

Αναβάλλεται η συναυλία της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο», η οποία ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, εξαιτίας ασθένειας ενός εκ των συντελεστών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας.

Η συναυλία περιλάμβανε έργα των Astor Piazzolla, Alfred Schnittke και Ennio Morricone και αποτελούσε μέρος της καθιερωμένης μουσικής ενότητας που φιλοξενείται στο Ωδείο.

Όπως έγινε γνωστό, η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, μόλις οριστικοποιηθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



