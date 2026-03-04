Πάτρα: «Αντίλαλοι Μνήμης» από την ομάδα χοροθεάτρου «ΟΡΜΗΤΕΣ» του Πανεπιστημίου

Η χοροθεατρική performance «Αντίλαλοι Μνήμης», στο θέατρο Λιθογραφείον, στην Πάτρα.

Πάτρα: «Αντίλαλοι Μνήμης» από την ομάδα χοροθεάτρου «ΟΡΜΗΤΕΣ» του Πανεπιστημίου
04 Μαρ. 2026 9:29
Pelop News

Η ομάδα χοροθεάτρου «ΟΡΜΗΤΕΣ» του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσιάζει τη χοροθεατρική performance «Αντίλαλοι Μνήμης», στο θέατρο Λιθογραφείον στις 13, 14 και 15/03/2026, εστιάζοντας στη μνήμη ως προσωπικό και συλλογικό αποτύπωμα: στις αναμνήσεις που μας συγκροτούν, στις απώλειες που μας τραυματίζουν και στις σιωπές που κληρονομούμε χωρίς να τις έχουμε ζήσει.

Σώματα σε διαρκή κίνηση αναμετρώνται με τη φθορά της μνήμης, τη λήθη και το βάρος του βιώματος.

Πλαστικά καφάσια λειτουργούν ως φορείς μνήμης, δοχεία εμπειριών, θραυσμάτων, φορτίων.

Οι ερμηνευτές αυτοσχεδιάζουν μαζί τους, τα μετακινούν, τα κουβαλούν, όπως κουβαλά κανείς το παρελθόν του.

Λευκές κορνίζες σχηματίζουν ένα αόρατο πλαίσιο εγκλωβισμού, μια φυλακή μνήμης.

Κάθε είσοδος μέσα στο πλαίσιο συνεπάγεται μια απώλεια‧ μια μνήμη διαγράφεται, αλλοιώνεται, σβήνει.

Οι «Αντίλαλοι Μνήμης» δεν αφηγούνται μια γραμμική ιστορία. Δημιουργούν ένα πεδίο όπου η κίνηση, το αντικείμενο και η σιωπή συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας το ερώτημα:  Είμαστε οι αναμνήσεις μας ή το κενό που δημιουργεί η λησμονιά τους;

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Ηλιοπούλου

Παίρνουν μέρος: Αναλυτή Μαρία, Βελαώρα Βάσω, Βελλοπούλου Αναστασία, Βελλοπούλου Φωτεινή, Βογιαντζή Φιλιώ, Δελέγκος Γεώργιος, Ελευθερίου Σοφία, Ζυγομαλά Ελίνα, Καλυβιώτη Χριστίνα, Κασοκεράκη Δώρα, Κατέλη Αλέκα, Κατσαρδή Ευφροσύνη, Μαζαρακιώτης Παναγιώτης (Τζουζέππε), Μανιά Θεοδώρα, Μουζάκη Θεοδώρα, Παπαδάκη Κατερίνα, Τσακνάκη Εβελίνα.

Παραστάσεις: 13, 14 και 15 Μαρτίου 2026

Ώρα 21.00

Θέατρο «Λιθογραφείον»

Κρατήσεις: 6982223804, 6948398134

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:22 Άνοιξε στα δύο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε LNG στη Μεσόγειο – Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ