Πάτρα: «Αντίλαλοι Μνήμης» από την ομάδα χοροθεάτρου «ΟΡΜΗΤΕΣ» του Πανεπιστημίου

Η ομάδα χοροθεάτρου «ΟΡΜΗΤΕΣ» του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσιάζει τη χοροθεατρική performance «Αντίλαλοι Μνήμης», στο θέατρο Λιθογραφείον στις 13, 14 και 15/03/2026, εστιάζοντας στη μνήμη ως προσωπικό και συλλογικό αποτύπωμα: στις αναμνήσεις που μας συγκροτούν, στις απώλειες που μας τραυματίζουν και στις σιωπές που κληρονομούμε χωρίς να τις έχουμε ζήσει.

Σώματα σε διαρκή κίνηση αναμετρώνται με τη φθορά της μνήμης, τη λήθη και το βάρος του βιώματος.

Πλαστικά καφάσια λειτουργούν ως φορείς μνήμης, δοχεία εμπειριών, θραυσμάτων, φορτίων.

Οι ερμηνευτές αυτοσχεδιάζουν μαζί τους, τα μετακινούν, τα κουβαλούν, όπως κουβαλά κανείς το παρελθόν του.

Λευκές κορνίζες σχηματίζουν ένα αόρατο πλαίσιο εγκλωβισμού, μια φυλακή μνήμης.

Κάθε είσοδος μέσα στο πλαίσιο συνεπάγεται μια απώλεια‧ μια μνήμη διαγράφεται, αλλοιώνεται, σβήνει.

Οι «Αντίλαλοι Μνήμης» δεν αφηγούνται μια γραμμική ιστορία. Δημιουργούν ένα πεδίο όπου η κίνηση, το αντικείμενο και η σιωπή συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας το ερώτημα: Είμαστε οι αναμνήσεις μας ή το κενό που δημιουργεί η λησμονιά τους;

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Ηλιοπούλου

Παίρνουν μέρος: Αναλυτή Μαρία, Βελαώρα Βάσω, Βελλοπούλου Αναστασία, Βελλοπούλου Φωτεινή, Βογιαντζή Φιλιώ, Δελέγκος Γεώργιος, Ελευθερίου Σοφία, Ζυγομαλά Ελίνα, Καλυβιώτη Χριστίνα, Κασοκεράκη Δώρα, Κατέλη Αλέκα, Κατσαρδή Ευφροσύνη, Μαζαρακιώτης Παναγιώτης (Τζουζέππε), Μανιά Θεοδώρα, Μουζάκη Θεοδώρα, Παπαδάκη Κατερίνα, Τσακνάκη Εβελίνα.

Παραστάσεις: 13, 14 και 15 Μαρτίου 2026

Ώρα 21.00

Θέατρο «Λιθογραφείον»

Κρατήσεις: 6982223804, 6948398134

