Πάτρα: Απεβίωσε ο Μηχανικός Γιώργος Χάλαρης, την Πέμπτη η κηδεία

O Γιώργος Χάλαρης, υπήρξε ο άνθρωπος που συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του εργοστασίου της Pirelli.

03 Δεκ. 2025 9:08
Pelop News

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Μηχανικός της Pirelli,  Γιώργος Χάλαρης.

Γεννημένος στο Κάιρο, υπήρξε ο άνθρωπος που συνέβαλε σημαντικά στην εγκατάσταση του εργοστασίου της Pirelli στην Αίγυπτο.

Ο εκλιπών ήταν παντρεμένος είχε αποκτήσει δύο γιους, τον Σταύρο και τον Διονύση. Είχε την χαρά να δει τρία εγγόνια, τον Γιώργο, τον Κωνσταντίνο και τον Μάριο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 4/12/2025, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου, στην Πάτρα.

