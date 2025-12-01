Πάτρα: Απεβίωσε ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, πρώην αντιπρόεδρος Σωματείου ταξί

Σε ηλικία 66 ετών απεβίωσε ο πρώην αντιπροέδρος του Σωματείου οδηγών Ταξί, στην Πάτρα, Βασίλης Διαμαντόπουλος.

Πριν αποχωρήσει από το επάγγελµα εργαζόταν στο ταξί µε κωδικό 346 του «Ράδιο Ταξί 18300» και ήταν ενεργό µέλος µε σηµαντική δράση και ουσιαστική συνεισφορά προς το Σωµατείο.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το Σάββατο, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά, στο Β΄ Κοιµητήριο Πατρών.

