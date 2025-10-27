Πάτρα: Από τις 30/10 το BRIDGES Jazz Festival

Το BRIDGES Jazz Festival στην Πάτρα στο θέατρο «Λιθογραφείον» το τετραήμερο 30/10 – 2/3/ 2025, με πρωτοβουλία της Λέσχης Φίλων Κλασσικής Μουσικής.

27 Οκτ. 2025 10:48
Pelop News

Το BRIDGES Jazz Festival κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Πάτρα και ξεκινά το ταξίδι του στο θέατρο «Λιθογραφείον» το τετραήμερο 30/10 – 2/3/ 2025, με πρωτοβουλία της Λέσχης Φίλων Κλασσικής Μουσικής που θέτει τις βάσεις για έναν ετήσιο θεσμό που θα αναδεικνύει τη σύγχρονη ελληνική τζαζ και θα ενθαρρύνει συνεργασίες μέσα από επιμελημένες θεματικές.

Το Φεστιβάλ «γεφυρώνει» ιδέες, σκηνές και ακροατήρια: από την ατομική φωνή ενός οργάνου έως την πολυφωνία ενός κουαρτέτου, από την κλασική παιδεία της Λέσχης προς την ανοιχτή περιπέτεια της τζαζ, από την πόλη προς τη Δυτική Ελλάδα. Η φετινή θεματική με τον επιμέρους τίτλο 4-3-2-1 χαρτογραφεί την εξέλιξη της τζαζ συνομιλίας (quartet, trio, duo, solo), προτείνοντας ένα ολοκληρωμένο σενάριο παρακολούθησης των τεσσάρων συναυλιών στις οποίες συμμετέχουν μερικοί από τους κορυφαίους Έλληνες μουσικούς.

Η διοργάνωση του BRIDGES Jazz Festival από τη Λέσχη Φίλων Κλασσικής Μουσικής παρουσιάζει τον επιπλέον συμβολισμό της σύνδεσης της τυπικά «κλασσικής» μουσικής που η Λέσχη υπηρετεί με συνέπεια από το 1981, με τους μουσικούς και το κοινό της τζαζ, επιμένοντας ότι η ονομασία κλασική μουσική αντανακλά στην αισθητική και την ποιότητα της μουσικής και όχι σε συγκεκριμένο είδος της. Καλλιτεχνικός υπεύθυνος του φεστιβάλ είναι ο Σπήλιος Καστάνης, ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς και διοργανωτές εκδηλώσεων και φεστιβάλ στον χώρο της ελληνικής τζαζ σκηνής, με πλήθος διεθνών συνεργασιών.

Το Φεστιβάλ συνδιοργανώνεται με το Ίδρυμα Ι. & Ε. Τοπάλη, υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της εταιρείας Mosaic//Πολιτισμός και Δημιουργικότητα.

Η ώρα έναρξης των συναυλιών είναι κάθε μέρα στις 9:30 μ.μ.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι:

– Ημερήσιο: Κανονικό: 12,00 €, Μειωμένο: 8,00 € (άνεργοι, φοιτητές, ηλικίες 65+).

– Εισιτήριο 4 ημερών: Κανονικό: 35,00 €, Μειωμένο: 25,00 €

Η είσοδος είναι δωρεάν για τα μέλη της Λέσχης, ενώ λόγω της συνεργασίας με το Ίδρυμα Τοπάλη 250 φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών δικαιούνται δωρεάν είσοδο σε όποια εκδήλωση επιθυμούν. Η προπώληση των εισιτηρίων και η έκδοση των δωρεάν εισιτηρίων για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών γίνεται μέσα από την ticketservices.gr.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 30/10 — QUARTET

Harris Lambrakis Quartet
Χάρης Λαμπράκης (νέυ), Δημήτρης Θεοχάρης (πιάνο), Δημήτρης Τσεκούρας (κοντραμπάσο), Νίκος Σιδηροκαστρίτης (τύμπανα)
Modal διασταυρώσεις Ανατολής–Δύσης: ο πλήρης καμβάς της συνομιλίας.

Παρασκευή 31/10 — TRIO
Costis Christodoulou Trio — presents “Crescent” by John Coltrane
Κωστής Χριστοδούλου (πιάνο), Κώστας Κωνσταντίνου (κοντραμπάσο), Σεραφείμ Μπέλλος (τύμπανα)
Η γεωμετρία της τριάδας: ρυθμός–αρμονία–γραμμή σε διαρκή ένταση.

Σάββατο 1/11 — DUO
Beyond Patras Sky Duo
Βασίλης Τζιατζιάς (κιθάρα), Σπήλιος Καστάνης (κοντραμπάσο)
Διάλογος δύο φωνών: αφαιρετικός ήχος, σύγχρονες αναγνώσεις.

Κυριακή 2/11 — SOLO
Giorgos Kokkinaris Solo — «Σώσμα»
Σόλο κοντραμπάσο: η σωματικότητα του ήχου, η παύση που γίνεται αφήγηση.

10:48 Πάτρα: Από τις 30/10 το BRIDGES Jazz Festival
