Πάτρα: Άρχισε τις «καμπάνες» ο Δήμος – Έριξε πρόστιμο σε επιχείρηση που άφησε απορρίμματα δίπλα από άδειο κάδο

Σε βεβαίωση προστίμου, που αποτελεί την έσχατη λύση, προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο εγκατέλειψε σακούλες με υπολείμματα τροφίμων πάνω σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της πόλης, πλησίον κάδου ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με τον Δήμο, τη στιγμή της παράβασης οι πράσινοι κάδοι απορριμμάτων στην περιοχή ήταν άδειοι, γεγονός που καθιστά αδικαιολόγητη τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Ο Δήμος Πατρέων, με αφορμή το περιστατικό, απευθύνει εκ νέου έκκληση προς όλους τους πολίτες και επαγγελματίες να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του δημόσιου χώρου — «της αυλής του σπιτιού μας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται — τηρώντας τους κανόνες καθαριότητας και σεβασμού προς το αστικό περιβάλλον.

