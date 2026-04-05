Πάτρα: Μπαράζ συλλήψεων για κλοπές

Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις απασχόλησαν τις αρχές το τελευταίο 48ωρο

05 Απρ. 2026 12:05
Σειρά συλλήψεων για περιστατικά κλοπών σημειώθηκαν στην Πάτρα το διήμερο 3 και 4 Απριλίου 2026, με τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αχαΐας να επεμβαίνουν σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Ειδικότερα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία, οι δύο δράστες, ενεργώντας από κοινού την Παρασκευή 3 Απριλίου, προσέγγισαν έναν αλλοδαπό άνδρα και κατάφεραν να του αφαιρέσουν το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Εξάλλου το Σάββατο 4 Απριλίου, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης συνελαβαν μια αλλοδαπή γυναίκα σε γνωστό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η κατηγορούμενη, εκμεταλλευόμενη την παρουσία της ως θαμώνας, αφαίρεσε από την τσάντα μιας ημεδαπής γυναίκας κοσμήματα, μετρητά, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα. Τα κλοπιμαία βρέθηκαν στην κατοχή της συλληφθείσας, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτριά τους.

Τέλος, δύο ημεδαπές γυναίκες συνελήφθησαν το Σάββατο από άνδρες της Άμεσης Δράσης, καθώς εισήλθαν σε εμπορικό κατάστημα της πόλης και αφαίρεσαν είδη ένδυσης συνολικής αξίας 46 ευρώ. Οι δράστιδες έγιναν αντιληπτές και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές.

Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών.

