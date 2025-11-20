Πάτρα: Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος από τις νότιες περιοχές έως το κέντρο – Σταδιακή αποκατάσταση έως τις 13:30 ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ξαφνική διακοπή ρεύματος σημειώθηκε γύρω στις 11:20 το πρωί της Πέμπτης, δημιουργώντας προβλήματα σε μεγάλο τμήμα του κέντρου της Πάτρας αλλά και στην περιοχή των Υψηλών Αλωνίων. Η ηλεκτροδότηση κόπηκε χωρίς προειδοποίηση, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα εμπορικά καταστήματα, γραφεία, καφετέριες και επιχειρήσεις που εκείνη την ώρα βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία.

Η βλάβη, που σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε από τις νότιες περιοχές της Πάτρας, επεκτάθηκε σταδιακά προς το κέντρο, προκαλώντας εκτεταμένη διακοπή ρεύματος και σημαντική αναστάτωση. Αρκετές επιχειρήσεις είδαν τις συναλλαγές τους να διακόπτονται, ενώ επηρεάστηκαν συσκευές και συστήματα που λειτουργούν αποκλειστικά με ρεύμα, όπως POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ψυγεία.

Πηγές αναφέρουν ότι το πρόβλημα είναι εκτεταμένο, με την εκτίμηση ότι η πλήρης αποκατάσταση θα έχει ολοκληρωθεί έως τη 1:30 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αναμένεται να γίνεται σταδιακά στις πληγείσες περιοχές.

Δεν είναι η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα που καταγράφονται διακοπές ρεύματος στο κέντρο της πόλης. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί και άλλες αντίστοιχες βλάβες, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια σε επαγγελματίες και κατοίκους, οι οποίοι ζητούν σταθερότερη λειτουργία του δικτύου και άμεση ενημέρωση για πιθανές εργασίες ή τεχνικά προβλήματα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ για τα ακριβή αίτια της νέας διακοπής, ενώ συνεργεία εκτιμάται ότι εξετάζουν το περιστατικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



