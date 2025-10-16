Πάτρα: Μπουζουκλερί με έργα τέχνης στην Αγορά Αργύρη – Το θέμα που αποκάλυψε η «Π» και έκανε αίσθηση

Τις δεκαετίες του ‘80 και του ’90 ο αείμνηστος υπουργός του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Γιαννόπουλος υπερασπιζόταν τα μπουζούκια ως χώρους πολιτισμού. Σήμερα, η δημοτική αρχή φαίνεται ότι υιοθετεί την ίδια λογική, καθώς μίσθωσε μέρος της Αγοράς Αργυρή -ενός κατεξοχήν χώρου πολιτισμού της πόλης- για να το μετατραπεί σε μουσικό μεζεδοπωλείο, που προφανώς θα θυμίζει τα «πατροπαράδοτα» μπουζούκια. Μάλιστα, έχει ήδη ανακοινωθεί από την επιχείρηση η συμφωνία με την τραγουδίστρια Κατερίνα Στανίση που θα εμφανίζεται κάθε Κυριακή, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα ανεβαίνουν στην πίστα γνωστοί τραγουδιστές της περιοχής.

Η Αγορά Αργύρη ως κτίριο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα είναι ο γνωστός εκθεσιακός και συνεδριακός χώρος που έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδηλώσεις πολιτιστικού ή ενημερωτικού περιεχομένου. Το δεύτερο μέρος είναι ένας χώρος που ενοικιάζεται και έχει φιλοξενήσει τα τελευταία χρόνια εστιατόρια και μαγειρεία. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της Αγοράς Αργύρη από αύριο αναμένεται να λειτουργήσει ένα νέο μουσικό μεζεδοπωλείο και όπως είναι προφανές έχουν προκληθεί συζητήσεις στην πόλη αφού, για πολλούς, η νέα χρήση μάλλον δεν ταιριάζει με το ύφος που έχει αποκτήσει ο χώρος.

Σύμφωνα με τον κανονισμό παραχώρησης, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αγοράς Αργύρη, οι αίθουσες διατίθενται για ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, παρουσιάσεις βιβλίων, πολιτιστικά εργαστήρια, συναυλίες, προβολές, μουσικές, παραστάσεις και κάθε άλλου είδους παρεμφερή εκδήλωση. Τα είδη των εκδηλώσεων που δύνανται να φιλοξενηθούν στις πολιτιστικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων σε κάθε περίπτωση θα πρέπει απαραίτητα να χαρακτηρίζονται από ποιότητα, σοβαρότητα και υψηλό πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Στον χώρο που έχει ενοικιαστεί όμως, ισχύει άλλο καθεστώς και τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσαν εστιατόρια, με τον Δήμο να έχει βγει ζημιωμένος από αυτές τις συνεργασίες, αφού δεν ήταν λίγα τα ενοίκια που έμειναν απλήρωτα, ενώ σε μία περίπτωση διαπιστώθηκε ότι δεν είχε πληρωθεί για χρόνια το ρεύμα!

Πέρυσι το καλοκαίρι, ο Δήμος ξεκίνησε τις διαδικασίες για να βρεθεί νέος ενοικιαστής. Μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς, προτάθηκε από την αντιπολίτευση και υιοθετήθηκε από τη δημοτική αρχή να αυξηθεί το είδος των δραστηριοτήτων που μπορούσαν να φιλοξενηθούν εκεί, αλλά και να μειωθεί το ενοίκιο. Αρχικά, ο Δήμος ζητούσε ένα ποσό κοντά στα 1.300 ευρώ το μήνα, ενώ πλέον το ακίνητο μισθώθηκε με 920 ευρώ μηνιαίως.

Κατά πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η «Π», τους προηγούμενους μήνες είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τοπικούς επιχειρηματίες, όπου μεταξύ άλλων ήθελαν να μετατρέψουν τον χώρο σε μουσείο παραδοσιακού λουκουμιού, σε θέατρο ή ακόμα και σε σχολή χορού. Ολες αυτές οι χρήσεις βρίσκονται κοντά στη φιλοσοφία του χώρου. Καμία περίπτωση όμως δεν προχώρησε, αφού έκριναν οι επιχειρηματίες ότι δεν τους συνέφερε οικονομικά.

Ετσι, στη δημοπρασία συμμετείχε μόνο ένας ενδιαφερόμενος που «έκλεισε» τον χώρο του παλιού εστιατορίου με 920 ευρώ τον μήνα. Μάλιστα, τους πρώτους δύο μήνες δεν κατέβαλε δικαίως το ενοίκιο, αφού είχε σπάσει ένα τζάμι από τα παράθυρα του καταστήματος, ενώ δεν υπήρχε δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, λόγω οφειλής από την προηγούμενη μισθώτρια, θέμα το οποίο τελικά επιλύθηκε.

Πάντως, παρά το γεγονός ότι σε πολλούς ξένισε το ότι μέρος της Αγοράς Αργύρη θα μετατραπεί σε μουσικό μεζεδοπωλείο, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής επισημαίνει στην «Π»:

«Εμείς μισθώνουμε το κτίριο και όπως είχε ζητηθεί από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης προσθέσαμε κι άλλες χρήσεις. Ξεκαθαρίζω ότι είναι διαφορετική η μίσθωση του χώρου από τη λειτουργία του ακινήτου γενικότερα. Εχουν γίνει όλες οι διαδικασίες με νόμιμο τρόπο και έχουν βγει οι άδειες κανονικά απ’ όσο γνωρίζω. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχουν υπηρεσίες ελέγχου για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, όπου αν διαπιστωθεί κάτι παράτυπο μπορεί ακόμα και να ανακληθεί η άδεια».

