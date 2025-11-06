Πάτρα: Χωματόδρομοι – βούρκοι στο Μπεγουλάκι – «Πνιγμένοι» οι κάτοικοι από λάσπες και σκόνη

Οι κάτοικοι του Μπεγουλακίου βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς οι δρόμοι της γειτονιάς παραμένουν απροσπέλαστοι, παρά τις ολοκληρωμένες πλέον εργασίες τοποθέτησης οπτικών ινών.

Το πρόβλημα δεν είναι νέο: οι χωματόδρομοι εδώ και χρόνια κατακλύζονται από λάσπες και σκόνη, μετατρέποντας την καθημερινότητα των κατοίκων σε δοκιμασία. Ομως, μετά τις ανασκαφές που απαιτήθηκαν για την τοποθέτηση των οπτικών ινών, η κατάσταση χειροτέρευσε, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε παραπόταμους βούρκους, που εμποδίζουν την ασφαλή πρόσβαση των κατοίκων στις οικίες τους.

Τα συνεργεία ολοκλήρωσαν τη δουλειά τους και αποχώρησαν χωρίς καμία μέριμνα για την επαναφορά των δρόμων, αφήνοντας πίσω τους κατοίκους να παλεύουν με λάσπες και νερά. Η αδιαφορία φαίνεται να είναι κανόνας, καθώς ο δήμος παραμένει εξαφανισμένος και αμήχανος μπροστά στις οχλήσεις και τις εκκλήσεις των πολιτών. Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση, έστω με στοιχειώδη μέτρα, όπως η επίστρωση με χαλίκι, ώστε να μπορούν να κινούνται υποτυπωδώς και με ασφάλεια στους δρόμους τους.

Η οργή των κατοίκων, συνδυασμένη με την ανάγκη για άμεση λύση, καθιστά την παρέμβαση του Δήμου Πατρέων μονόδρομο, καθώς η ποιότητα ζωής τους βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Η αδράνεια του Δήμου προκαλεί έντονη απογοήτευση στους κατοίκους, που βλέπουν την καθημερινότητά τους να γίνεται καθημερινός εφιάλτης. Οι γονείς δυσκολεύονται να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν σε κάθε βήμα, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και καταστήματα καθίσταται δυσχερής, ενώ οι λάσπες εισέρχονται στα σπίτια.

Η έλλειψη στοιχειώδους μέριμνας για επαναφορά των δρόμων μετά τις ανασκαφές αναδεικνύει την αθάνατη ελληνική τσαπατσουλιά. Οι κάτοικοι απαιτούν άμεση και οριστική λύση, καλώντας τον Δήμο να αναλάβει την ευθύνη για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας, ώστε η καθημερινή ζωή να μη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης. Η υπομονή έχει εξαντληθεί…

