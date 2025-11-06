Πάτρα: Χωματόδρομοι – βούρκοι στο Μπεγουλάκι – «Πνιγμένοι» οι κάτοικοι από λάσπες και σκόνη

Εδώ και χρόνια ζητούν -μάταια- ασφαλτοστρώσεις – Τοποθέτησαν οπτικές ίνες και άφησαν δρόμους αδιάβατους

Πάτρα: Χωματόδρομοι - βούρκοι στο Μπεγουλάκι - «Πνιγμένοι» οι κάτοικοι από λάσπες και σκόνη Οι οδοι Κουτούζη -Παπαλουκά - Ιακωβίδου - Τάσου και Χατζή έχουν μετατραπεί σε λασπότοπους
06 Νοέ. 2025 14:00
Pelop News

Οι κάτοικοι του Μπεγουλακίου βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς οι δρόμοι της γειτονιάς παραμένουν απροσπέλαστοι, παρά τις ολοκληρωμένες πλέον εργασίες τοποθέτησης οπτικών ινών.

Το πρόβλημα δεν είναι νέο: οι χωματόδρομοι εδώ και χρόνια κατακλύζονται από λάσπες και σκόνη, μετατρέποντας την καθημερινότητα των κατοίκων σε δοκιμασία. Ομως, μετά τις ανασκαφές που απαιτήθηκαν για την τοποθέτηση των οπτικών ινών, η κατάσταση χειροτέρευσε, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε παραπόταμους βούρκους, που εμποδίζουν την ασφαλή πρόσβαση των κατοίκων στις οικίες τους.

Τα συνεργεία ολοκλήρωσαν τη δουλειά τους και αποχώρησαν χωρίς καμία μέριμνα για την επαναφορά των δρόμων, αφήνοντας πίσω τους κατοίκους να παλεύουν με λάσπες και νερά. Η αδιαφορία φαίνεται να είναι κανόνας, καθώς ο δήμος παραμένει εξαφανισμένος και αμήχανος μπροστά στις οχλήσεις και τις εκκλήσεις των πολιτών. Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση, έστω με στοιχειώδη μέτρα, όπως η επίστρωση με χαλίκι, ώστε να μπορούν να κινούνται υποτυπωδώς και με ασφάλεια στους δρόμους τους.

Πάτρα: Χωματόδρομοι - βούρκοι στο Μπεγουλάκι - «Πνιγμένοι» οι κάτοικοι από λάσπες και σκόνη

Καθημερινές “λασπομαχίες” για τους κατοίκους του Μπεγουλακίου

Η οργή των κατοίκων, συνδυασμένη με την ανάγκη για άμεση λύση, καθιστά την παρέμβαση του Δήμου Πατρέων μονόδρομο, καθώς η ποιότητα ζωής τους βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Η αδράνεια του Δήμου προκαλεί έντονη απογοήτευση στους κατοίκους, που βλέπουν την καθημερινότητά τους να γίνεται καθημερινός εφιάλτης. Οι γονείς δυσκολεύονται να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν σε κάθε βήμα, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και καταστήματα καθίσταται δυσχερής, ενώ οι λάσπες εισέρχονται στα σπίτια.

Η έλλειψη στοιχειώδους μέριμνας για επαναφορά των δρόμων μετά τις ανασκαφές αναδεικνύει την αθάνατη ελληνική τσαπατσουλιά. Οι κάτοικοι απαιτούν άμεση και οριστική λύση, καλώντας τον Δήμο να αναλάβει την ευθύνη για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας, ώστε η καθημερινή ζωή να μη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης. Η υπομονή έχει εξαντληθεί…
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:37 Πάτρα: Μπήκαν όρια και διαγραμμίσεις στη Ρήγα Φεραίου για τα τραπεζοκαθίσματα
14:36 Κουτσούμπας στη Βουλή: «Έχετε απέναντί σας τον λαό» – Σφοδρή επίθεση για φορολογικό, ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ
14:27 ΟΣΕ: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή» – Διάψευση για το περιστατικό στη Σίνδο και εξηγήσεις για την ελεγχόμενη παλινδρόμηση
14:16 Σε πολιορκία τα Βορίζια: Ένταλμα για ανθρωποκτονία στον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη – 300 αστυνομικοί ερευνούν όπλα, συνεργούς και νέα στοιχεία
14:09 Μήνυμα Μητσοτάκη για τη συμφωνία στο Ιόνιο: «Πράξη ευθύνης και προοπτικής για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή»
14:08 Henkel: Θετική οργανική αύξηση πωλήσεων και στις δύο επιχειρηματικές μονάδες
14:04 Ο Βελόπουλος ζητά νομιμοποίηση οπλοκατοχής ως «λύση» για τις βεντέτες στην Κρήτη
14:00 Πάτρα: Χωματόδρομοι – βούρκοι στο Μπεγουλάκι – «Πνιγμένοι» οι κάτοικοι από λάσπες και σκόνη
13:58 Ο Πίνατ “έκλεψε” τη συνάντηση Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς υπουργούς στο Μαξίμου
13:50 Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: η ExxonMobil μπαίνει στο Block 2
13:45 Λευκός καρχαρίας πέντε μέτρων εμφανίστηκε στην Κάρπαθο – Έμειναν άφωνοι οι ψαράδες ΒΙΝΤΕΟ
13:38 Δύο διαδοχικά βαρομετρικά φέρνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση για πλημμύρες στη Δυτική Ελλάδα
13:30 Νεκρή η influencer «Barbie» της Βραζιλίας με τις 27 εγχειρήσεις, ΦΩΤΟ
13:28 Με 9.000 επισκέπτες ολοκληρώθηκε η έκθεση του Robert McCabe στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
13:21 Σφοδρός τηλεοπτικός καβγάς Γιαννούλη – Παππά με βαριές εκφράσεις και προσωπικές επιθέσεις ΒΙΝΤΕΟ
13:16 Απαλλακτική απόφαση για Μάριο Ηλιόπουλο και ΑΕΚ από τη Super League
13:15 Γιώργος Γεωργαντάς: «Πέντε παρεμβάσεις για διαφάνεια και εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:12 Κωνσταντίνος Τασούλας: «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας»
13:08 Γαλλία: Αναβρασμός για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ, ζητούνται κυρώσεις από την ΕΕ, ΒΙΝΤΕΟ
13:06 Η Δημοτική Αρχή Πατρέων στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «Η παιδεία δεν είναι εξεταστικό κέντρο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ