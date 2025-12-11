Πάτρα: Χωρίς ρεύμα σήμερα το Δημαρχείο, ποιες συναλλαγές δεν θα εκτελεστούν

Διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 11/12/2025, λόγω προγραμματισμένης συντήρησης του υποσταθμού μέσης τάσης που τροφοδοτεί τις εγκαταστάσεις του Δήμου στο νέο Δημαρχείο (Μαιζώνος 19), στην Πάτρα

Η διακοπή θα γίνει από τις 3 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα

Κατά τη διάρκεια της διακοπής και για όλο το υπόλοιπο διάστημα της ημέρας, δεν θα είναι δυνατές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοτών.

