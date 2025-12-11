Πάτρα: Χωρίς ρεύμα σήμερα το Δημαρχείο, ποιες συναλλαγές δεν θα εκτελεστούν

Κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος στο Δημαρχείο, και για όλο το υπόλοιπο διάστημα της ημέρας, δεν θα είναι δυνατές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοτών.

Δημαρχείο
11 Δεκ. 2025 8:58
Pelop News

Διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 11/12/2025, λόγω προγραμματισμένης συντήρησης του υποσταθμού μέσης τάσης που τροφοδοτεί τις εγκαταστάσεις του Δήμου στο νέο Δημαρχείο (Μαιζώνος 19), στην Πάτρα

Η διακοπή θα γίνει από τις 3 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα

Κατά τη διάρκεια της διακοπής και για όλο το υπόλοιπο διάστημα της ημέρας, δεν θα είναι δυνατές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοτών.

