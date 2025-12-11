Πάτρα: Χωρίς ρεύμα σήμερα το Δημαρχείο, ποιες συναλλαγές δεν θα εκτελεστούν
Κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος στο Δημαρχείο, και για όλο το υπόλοιπο διάστημα της ημέρας, δεν θα είναι δυνατές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοτών.
Διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 11/12/2025, λόγω προγραμματισμένης συντήρησης του υποσταθμού μέσης τάσης που τροφοδοτεί τις εγκαταστάσεις του Δήμου στο νέο Δημαρχείο (Μαιζώνος 19), στην Πάτρα
Η διακοπή θα γίνει από τις 3 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα
