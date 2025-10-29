Πάτρα: Διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων την Πέμπτη στην Περιφέρεια

Κινητοποίηση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 30/10/2025, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, από τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Αχαΐας.

Πάτρα: Διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων την Πέμπτη στην Περιφέρεια
29 Οκτ. 2025 8:49
Pelop News

Διαμαρτυρία  για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων, τις καθυστερημένες επιδοτήσεις και τις ανεπαρκείς αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση αύριο Πέμπτη 30/10/2025, στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα. 

Οι αγρότες ζητούν άμεσες και δίκαιες λύσεις από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς, ενώ καλούν τους συναδέλφους τους να συμμετάσχουν στον αγώνα μέσα από τους Αγροτικούς Συλλόγους και την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας.

Σε ανακοίνωσή τους, αναφέρουν: «Στα ήδη οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής μας, που σηκώνουμε στις πλάτες μας το τεράστιο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων μας, τις ανοιχτές τιμές όπως στην σταφίδα και την πληρωμή όποτε και όπως θέλουν οι έμποροι και μεταποιητές, τις ελλείψεις σε μέτρα προστασίας και τις χαμηλές αν όχι ανύπαρκτες αποζημιώσεις από καιρικά φαινόμενα, ήρθαν να προστεθούν και νέα που οδηγούν στην εξαθλίωση χιλιάδες παραγωγούς και κτηνοτρόφους.

Οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν την αντιδραστική ΚΑΠ της ΕΕ όπου τεράστια ποσά από τις ενισχύσεις  αντί να φτάσουν στα χέρια των παραγωγών και κτηνοτρόφων, εκείνων δηλαδή που τα έχουν πραγματικά ανάγκη μπαίνουν στις τσέπες μιας χούφτας επιχειρηματιών,  εμπόρων και διαφόρων παρατρεχάμενων της κυβέρνησης. Παράλληλα έχουν προχωρήσει σε ¨στάση πληρωμών¨ ,ακόμη και σε αυτές τις κουτσουρεμένες επιδοτήσεις, οδηγώντας σε αδιέξοδο πολλούς βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους στην περιοχή μας.

Τα ελλιπή μέτρα για την εξάπλωση της ευλογιάς στην Δ.ΑΧΑΙΑ που έχουν καταστροφικές συνέπειες για δεκάδες κτηνοτρόφους που βρίσκονται αντιμέτωποι με την καταστροφή.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ

Όλα αυτά είναι οι  καταστροφικές συνέπειες της ΚΑΠ της ΕΕ με τις αθρόες εισαγωγές ζώων από τρίτες χώρες, των σκανδάλων και της στήριξης των εμπόρων εις βάρος των παραγωγών. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες όπως και οι προηγούμενες που υλοποίησαν την ΚΑΠ και κάθε μέρα που περνάει αποκαλύπτεται  η αδυναμία να προστατέψει τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, που στις πυρκαγιές και στις πλημμύρες φταίει ο κακός μας ο καιρός, στην εξάπλωση των ζωονόσων δείχνουν με το δάχτυλο ως μέτρο την ατομική ευθύνη των κτηνοτρόφων. Ευθύνες έχουν και τοπικοί θεσμοί όπως η ΠτΔΕ που δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για όλα αυτά.

Η Κυβέρνηση και όλοι οι εμπλεκόμενοι κρατικοί  φορείς οφείλουν  να πάρουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΙΣ 30/10 ΚΑΙ ΩΡΑ 12μ

Διεκδικούμε :

· Ουσιαστικές αποζημιώσεις για τα ζώα αλλά και το χαμένο εισόδημα των κτηνοτρόφων, εμβολιασμός των ζώων, αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου στελέχωση των υπηρεσιών και έλεγχοι. Δίκαιη αποζημίωση στους παραγωγούς μηδικής και των άλλων κτηνοτροφικών φυτών.

· Να πληρωθούν άμεσα όλοι οι παραγωγοί χωρίς καμία επιπλέον καθυστέρηση.Η επιδότηση να δίνεται στην πραγματική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο. Να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Να πληρώσουν τα πρόστιμα το Υπουργείο και τα Δ.Σ του ΟΠΕΚΕΠΕ.

·  Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους. Να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

· Άμεσες καταγραφές των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις (ελιές, αμπέλια κ.α.), σε ζωικό κεφάλαιο και κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις (στάβλους, αποθήκες κ.α) , στις κατοικίες των πυρόπληκτων κ.α.

· Να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους των περιοχών αυτών στο 100% και χωρίς όρους και προϋποθέσεις»
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:09 Η Θύελλα Πατρών υποδέχεται τον Ατσαλένιο
12:07 Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Top 3 προορισμοί: Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη
12:07 Στο «κόκκινο» ο Μόρνος: Στο χαμηλότερο επίπεδο 15ετίας τα αποθέματα νερού – Σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξετάζει η κυβέρνηση
12:05 Αντώνης Κουνάβης: Απολογισμός τετραετίας και νέα πορεία για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
12:00 Αγρίνιο: Έπαιζε μουσική στη διαπασών και διέδιδε ψευδείς ειδήσεις εις βάρος αστυνομικού – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:00 Παλαιό Κτίριο Λιμένα: Τελειώνει το σίριαλ της κατεδάφισης – Σημαντικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11:56 Ρούλα Πισπιρίγκου: Νοσεί από ερυθηματώδη λύκο – «Έχει χάσει 30 κιλά και πονάει αφόρητα»
11:53 Πάτρα: Καταγγελίες κατοίκων έστειλαν άνδρα στο αυτόφωρο για διατάραξη κοινής ησυχίας
11:53 Ποιες σκέψεις κάνει το Υπουργείο για να μην χαθούν χρήματα από Ευρωπαϊκούς πόρους
11:50 Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι διάσημες Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου για συντήρηση – Φθορές από καιρό και επισκέπτες
11:47 Αγρίνιο: Τρεις νεαροί βανδάλισαν κάδους και ζαρντινιέρες του Δήμου
11:44 Η Καραβάτου παραμένει στον ΑΝΤΙ-1, η ανακοίνωση του σταθμού
11:39 Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
11:35 Πάτρα: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε μηχανάκι με παραποιημένο κινητήρα
11:33 Καλπάκι Ιωαννίνων: Στα χνάρια του 1940
11:31 Πάτρα: 17χρονος συνελήφθη με κάνναβη και αυτοσχέδιο τσιγάρο
11:27 Διδυμότειχο: Παριστάνοντας τον γιατρό, του απέσπασαν 12.000 ευρώ για δήθεν νοσηλεία συγγενή
11:21 Πάτρα: 17χρονη στο νοσοκομείο ύστερα από χρήση κοκαΐνης – Συνελήφθη από τη Δίωξη
11:19 Ανατροπή νταλίκας στη Βάρη: Κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Σώος ο οδηγός ΒΙΝΤΕΟ
11:19 Ξεκινά το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Χάντμπολ Ανδρών και ρίχνεται στη μάχη η Ακαδημία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ