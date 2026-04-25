Πάτρα: Διήμερο αφιέρωμα σε Κική Δημουλά και Κωστή Παλαμά στη Στέγη Γραμμάτων

Η Πάτρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα διήμερο αφιερωμένο στην ποίηση, τη φιλολογική σκέψη και τη λογοτεχνική μνήμη, με δύο εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», στην οδό Κορίνθου 241.

Η πρώτη βραδιά είναι αφιερωμένη στην Κική Δημουλά και θα γίνει την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, στις 19:30, με διοργανωτές τη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Περιοχής Πατρών. Στόχος της εκδήλωσης είναι να τιμηθεί το έργο και η πνευματική παρακαταθήκη της σπουδαίας ποιήτριας, μέσα από εισηγήσεις που προσεγγίζουν από διαφορετικές γωνίες την ποίησή της και τη θέση της στη νεότερη ελληνική γραμματεία.

Αφιέρωμα στην Κική Δημουλά στην Πάτρα

Για την Κική Δημουλά θα μιλήσουν η φιλόλογος Μαρία Γραμματικού, με θέμα «Η ποίηση της Κικής Δημουλά», η Βασιλική Δημουλά, Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας του ΑΠΘ και εγγονή της ποιήτριας, με τίτλο εισήγησης «Μια μεγάλη χάρη που σου ζήταγε το άδηλον: Σκέψεις εις μνήμην της Κικής Δημουλά», καθώς και η Ιωάννα Ναούμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας του ΑΠΘ, με θέμα «Το σύμπαν σ’ ένα δωμάτιο: Η ποίηση της Δημουλά υπό το φως της Ντίκινσον και του Ρίλκε».

Στο πρόγραμμα της βραδιάς εντάσσεται και μουσικό μέρος, καθώς θα παρουσιαστούν επιλεγμένα αποσπάσματα από το έργο «Το τελευταίο σώμα μου», του συνθέτη και φιλολόγου Σάκη Παπαδημητρίου, με ερμηνεία από τη Δώρα Πετρίδη.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας ουσιαστικός φόρος τιμής στη δημιουργό, αναδεικνύοντας τη δύναμη, την ευαισθησία και τη διαχρονικότητα της ποίησής της.

Την επόμενη ημέρα ο ερευνητικός κύκλος για τον Παλαμά

Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, επίσης στις 19:30, στον ίδιο χώρο, συνεχίζεται ο ερευνητικός κύκλος «Η Ασάλευτη Ζωή και η κίνηση των Ιδεών», που έχουν εγκαινιάσει η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων και Τύπου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η νέα συνάντηση έχει γενικό τίτλο «Παραπλάνηση και επιθυμία» και στρέφει το βλέμμα της στον Κωστή Παλαμά, μέσα από δύο εισηγήσεις με φιλολογικό και θεωρητικό ενδιαφέρον.

Η Ιωάννα Ναούμ θα μιλήσει με θέμα «Η τσιγγάνικη ψυχή στον Κ. Παλαμά. Ίχνη μιας πνευματικής περιπλάνησης», ενώ η Βασιλική Δημουλά θα παρουσιάσει την εισήγηση «Νιώθω εντός μου τη μοίρα του γυμνού και τ’ ανήμπορου κόσμου: Η “Λιβιδώ” του Παλαμά. Ένα κεφάλαιο στη σχέση λογοτεχνίας και ψυχανάλυσης».

Συνεχίζεται και η έκθεση «Οι Δίαυλοι»

Παράλληλα με τις εκδηλώσεις, συνεχίζεται και η έκθεση «Οι Δίαυλοι», που είναι αφιερωμένη στον ρόλο των εντύπων, των ταχυδρομείων και των θαλάσσιων συνδέσεων, με την Πάτρα να αναδεικνύεται ως κομβικό σημείο επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Δύση.

Τα εκθέματα και τα τεκμήρια προέρχονται από φορείς, φιλοτελικές εταιρείες και ιδιώτες συλλέκτες, ενισχύοντας τον ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Πολιτιστικό διήμερο με ισχυρό αποτύπωμα για την πόλη

Οι δύο βραδιές στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» συνθέτουν ένα πολιτιστικό διήμερο με ιδιαίτερο βάρος για την Πάτρα, φέρνοντας στο προσκήνιο σημαντικές προσωπικότητες της φιλολογίας, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της ελληνικής ποίησης.

Μέσα από το αφιέρωμα στην Κική Δημουλά, τον διάλογο με το έργο του Παλαμά και τη συνέχιση της έκθεσης «Οι Δίαυλοι», η πόλη επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ενεργού χώρου πολιτισμού και πνευματικής αναζήτησης.

