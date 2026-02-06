Πάτρα: Δημοτική αρχή και αντιπολίτευση σε αντιπαράθεση για το Πράσινο – «9.456 φυτεύσεις σε ένα χρόνο»

Τελικά πόσα δέντρα έχει η Πάτρα; Η σχετική κουβέντα «φούντωσε» προχθές στο δημοτικό συμβούλιο, με αφορμή παρέμβαση του Θόδωρου Ξυλιά για το Πράσινο.

Συγκεκριμένα, ο δημοτικός σύμβουλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ρώτησε τον αντιδήμαρχο Πρασίνου Τάκη Πετρόπουλο «πόσα δένδρα προμηθεύεται κάθε χρόνο ο Δήμος», αλλά και «κάθε πότε κλαδεύονται τα δένδρα και κουρεύεται το γκαζόν στους κοινόχρηστους χώρους», αφήνοντας επί της ουσίας αιχμές για «κατεστραμμένα και ασυντήρητα δένδρα που εγκυμονούν κινδύνους για οδηγούς και πεζούς».

Ο Τάκης Πετρόπουλος σήκωσε το γάντι και απάντησε με τους εξής αριθμούς: «Στην Πάτρα υπάρχουν χιλιάδες δέντρα. Οπου και να κοιτάξει ο Πατρινός, τα βλέπει. Μόνο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο φυτεύθηκαν 9.456 δέντρα και θάμνοι, συγκεκριμένα 5.241 δέντρα και 4.215 θάμνοι. Από τα δέντρα τα 2.479 φυτεύθηκαν από ίδιους πόρους και τα 2.742 από αναπλάσεις. Και από τους θάμνους οι 2.015 από ίδιους πόρους και οι 2.200 από αναπλάσεις. Δεν ισχύουν, λοιπόν, αυτά που λέει ο κ. Ξυλιάς και μπορεί να πάρει τις συμβάσεις από τις υπηρεσίες για να βεβαιωθεί. Εχουμε ανοδική πορεία χρηματοδότησης από το 2022 έως το 2025 και το 2026 θα υπάρχει θεαματική αύξηση. Είναι ανακριβές, δε, πως δεν αντικαθίστανται τα δέντρα που έχουν εκριζωθεί. Αντικαθίστανται ακόμη και τα δέντρα για τα οποία οι προηγούμενες δημοτικές αρχές αδιαφορούσαν. Είναι ανακριβές, επίσης, πως έχουμε σοβαρά ατυχήματα από πτώσεις δέντρων. Είμαστε η πόλη με τα λιγότερα ατυχήματα. Η υπηρεσία μας σε συνεργασία με Πυροσβεστική και Αστυνομία παρεμβαίνει νυχθημερόν, παρά την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση. Στα δέντρα που αναρριχούνται ποντίκια και μπαίνουν σε σπίτια, όπου υπάρχει αίτηση από πολίτη πηγαίνουμε το συντομότερο να κλαδεύσουμε. Υπάρχουν περίοδοι που λογικό είναι να μην μπορούμε να πάμε σε μια μέρα».

Ο Θόδωρος Ξυλιάς μετέφερε στο δημοτικό συμβούλιο και καταγγελίες συμπολιτών για χρήση ψηλών δέντρων ως… σκαλοπάτια αναρρίχησης διαρρηκτών σε μπαλκόνια και διαμερίσματα. «Είναι πολλές οι περιπτώσεις που κάποιοι επιτήδειοι πατούν στα κλαδιά και ανεβαίνουν στα ξένα σπίτια για να κλέψουν» σχολίασε χαρακτηριστικά ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Σβόλη, ο οποίος έθεσε κι ένα θέμα που αφορά τον Βιολογικό: «Στο πλαίσιο εξοικονόμησης νερού λόγω της κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας, βλέπουμε ότι καθυστερούν τα αναγκαία έργα χρησιμοποίησης τόσο του επεξεργασμένου νερού από τα λύματα του Βιολογικού, όσο και των ομβρίων υδάτων για την άρδευση των κοινόχρηστων χώρων που σήμερα διοχετεύονται στη θάλασσα». Στη σχετική ερώτηση για το ποιες είναι οι ενέργειες της δημοτικής αρχής για την επίλυση της εκκρεμότητας, απάντησε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Διονύσης Κλάδης: «Σχετικά με το νερό που θα παράγει η μονάδα, χρειάζεται δίκτυο. Επίσης, προβλέπεται στη μελέτη για την τρίτη επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχει πρόθεση για επανενεργοποίηση. Για να ποτίσεις, χρειάζεται δίκτυο ή τρόπος μεταφοράς για να φτάσει εκεί που θέλεις να ποτίσεις».

