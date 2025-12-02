Πάτρα: Δράση της ΟΙΚΙΠΑ πίνεις καφέ και επισκευάζεις τις συσκευές σου

Μια ξεχωριστή πρόσκληση για καφέ και επισκευή χαλασμένων συσκευών, στην Πάτρα. Το repair cafe στο στέκι της ΟΙΚΙΠΑ το Σάββατο 6/12/ 2025.

Πάτρα: Δράση της ΟΙΚΙΠΑ πίνεις καφέ και επισκευάζεις τις συσκευές σου
02 Δεκ. 2025 10:43
Pelop News

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Ανακυκλώνω στην Πηγή», επαναλαμβάνει μια δράση με πολλαπλές οικολογικές και κοινωνικές στοχεύσεις.

Οι εθελοντές της ΚΟΙΝΣΕΠ θα βρίσκονται στα γραφεία της ΟΙΚΙΠΑ (Τσαμαδού 21) το Σάββατο 6/12/2025 από τις  10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι για να σας βοηθήσουν να κάνετε οποιεσδήποτε επισκευές χρειάζεστε, κυρίως σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές και όχι μόνο.

Πρέπει να τονισθεί ότι δεν πρόκειται για κάποια εθελοντική πρωτοβουλία δωρεάν επισκευής συσκευών, αλλά για την ενεργό εμπλοκή των πολιτών στην επιδιόρθωση των συσκευών τους, με την καθοδήγηση έμπειρων τεχνικών.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Το πετάμε; Με τίποτα, το επισκευάζουμε!
Εάν λοιπόν έχετε συσκευές για επιδιόρθωση, σας περιμένουμε για …καφέ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:27 Μαδρίτη: Η «φωτεινή» πρωτεύουσα, τι να δείτε
11:21 Χρυσοχοΐδης: «Απαραβίαστα τελωνεία και λιμάνια – Δεν θα επιτραπεί αποκλεισμός κρίσιμων υποδομών»
11:15 Αντιδράσεις για Σιμόπουλο: «Και με βία να ανοίξουν οι δρόμοι από τα αγροτικά μπλόκα» BINTEO
11:12 Κοντογεώργης για αγροτικά, οικονομία και πολιτικές προτεραιότητες: «Διάλογος, δικαιοσύνη και τήρηση της νομιμότητας»
11:10 Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα γλυκίσματα των χριστουγένων, οι τιμές στην Πάτρα
11:10 Νέα πρόεδρος στους Εκπαιδευτές Οδήγησης στην Αχαϊα
11:08 Μαρινάκης για αγροτικά μπλόκα: «Διάλογος ναι, ταλαιπωρία της κοινωνίας όχι»
11:04 Μας έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από Ιταλία: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί νοτιάδες χτυπούν τη χώρα
11:03 Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ελένη Κοτίνη – Τσιάλτα στο Πολύεδρο
10:56 Ο Ερμής έχει κερδίσει τους 7 από τους 8 βαθμούς εκτός έδρας
10:55 Πρόστιμο 3,8 εκατ. ευρώ στην CAF για καθυστερήσεις στο Μετρό
10:50 Πάτρα: Παρουσία Νατσιού εκδήλωση της «ΝΙΚΗΣ» ΦΩΤΟ
10:49 Βενεζουέλα: Μόνος του ο Μαδούρο απέναντι από τις ΗΠΑ
10:47 Φάμελλος για ΕΛΤΑ: Η κυβέρνηση λέει ψέματα
10:43 Πάτρα: Δράση της ΟΙΚΙΠΑ πίνεις καφέ και επισκευάζεις τις συσκευές σου
10:38 Τι αποκάλυψε η Ελένη Χαραλαμπούδη
10:30 Πάτρα: Ξεναγήσεις πολιτών από το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου ΦΩΤΟ
10:30 Αχαΐα – Αγροτικές κινητοποιήσεις: Την Παρασκευή τα πρώτα μπλόκα
10:27 Κασσελάκης: Ο Τσίπρας υπονόμευσε τον ΣΥΡΙΖΑ για να επιστρέψει στο κέντρο
10:21 Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί θα καταβληθεί νωρίτερα και πώς υπολογίζεται
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ