Πάτρα: Δράση της ΟΙΚΙΠΑ πίνεις καφέ και επισκευάζεις τις συσκευές σου

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Ανακυκλώνω στην Πηγή», επαναλαμβάνει μια δράση με πολλαπλές οικολογικές και κοινωνικές στοχεύσεις.

Οι εθελοντές της ΚΟΙΝΣΕΠ θα βρίσκονται στα γραφεία της ΟΙΚΙΠΑ (Τσαμαδού 21) το Σάββατο 6/12/2025 από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι για να σας βοηθήσουν να κάνετε οποιεσδήποτε επισκευές χρειάζεστε, κυρίως σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές και όχι μόνο.

Πρέπει να τονισθεί ότι δεν πρόκειται για κάποια εθελοντική πρωτοβουλία δωρεάν επισκευής συσκευών, αλλά για την ενεργό εμπλοκή των πολιτών στην επιδιόρθωση των συσκευών τους, με την καθοδήγηση έμπειρων τεχνικών.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Το πετάμε; Με τίποτα, το επισκευάζουμε!

Εάν λοιπόν έχετε συσκευές για επιδιόρθωση, σας περιμένουμε για …καφέ».

