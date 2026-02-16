Πάτρα: Δύο γυναίκες νεκρές σε σπίτι στην Εγλυκάδα – Ηταν αδελφές 66 και 68 ετών

Αδελφές τα δύο θύματα – Σε εξέλιξη έρευνα της Αστυνομίας

Αστυνομία
16 Φεβ. 2026 14:16
Pelop News

Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Εγλυκάδα από την είδηση του εντοπισμού δύο γυναικών νεκρών μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Μαραθωνομάχων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του pelop.gr, πρόκειται για δύο αδελφές, 66 και 68 ετών αντίστοιχα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους εντός της οικίας τους. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός τους παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει τον χώρο και διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα ρίξει φως στα αίτια και τον χρόνο θανάτου των δύο γυναικών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένονται με την ολοκλήρωση της αυτοψίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
