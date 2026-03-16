Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης «Σταθάκος» – Είχε γράψει ιστορία με την ψαροταβέρνα στον Άγιο Βασίλειο

16 Μαρ. 2026 12:11
Pelop News

Με θλίψη έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιάννη Παπαχριστόπουλου, ιδιοκτήτη της γνωστής ψαροταβέρνας «Σταθάκος» στον Άγιο Βασίλειο Πατρών. Ο ίδιος υπήρξε σημείο αναφοράς για την περιοχή, καθώς επί δεκαετίες οι Πατρινοί και πολλοί επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα φημισμένα ψάρια και τα λοιπά εδέσματα της ταβέρνας του. Η φήμη του μαγαζιού είχε προσελκύσει ακόμη και γνωστούς επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα.

Ο Γιάννης Παπαχριστόπουλος, σε ηλικία 66 ετών, κηδεύεται την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, στις 15:30, από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στον Άγιο Βασίλειο Ρίου.

Την τελευταία του κατοικία συνοδεύουν οι οικογένειες Στάθη και Παναγιώτας Παπαχριστόπουλου και Αργυρής και Γιώργου Αγγελετόπουλου, αλλά και τα ανίψια του Κωνσταντίνα, Ιωάννα και Λεωνίδας.

Ο Γιάννης Παπαχριστόπουλος αφήνει πίσω του μια κληρονομιά γευστικής παράδοσης και κοινωνικής παρουσίας που θα μείνει ζωντανή στη μνήμη της τοπικής κοινότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:02 Βάντεφουλ για Ορμούζ: Η Γερμανία βάζει φρένο σε εμπλοκή του ΝΑΤΟ και ζητά διπλωματική λύση
14:00 400.000 απόφοιτοι ΤΕΙ θα αποκτήσουν ισότιμα πανεπιστημιακά πτυχία: Μια εκκρεμότητα δεκαετιών κλείνει
13:57 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία (Ρίτσα) Πιλαβά της γνωστής ποτοποιίας
13:55 Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο παιδοχειρουργός και καθηγητής του ΑΠΘ Γιάννης Σπυριδάκης
13:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες βαριές καταγγελίες Τυχεροπούλου στη δίκη – «Η απάτη το 2020 ήταν αδύνατο να μη φανεί»
13:47 Στη Ρώμη ο Κώστας Σπυρόπουλος: Έκθεση ζωγραφικής με φόντο το ελληνικό φως στην εκδήλωση «Sotto il cielo del Mediterraneo»
13:37 Εύοσμος: Σύλληψη 24χρονου μετά από καταγγελία 17χρονης για σεξουαλική παρενόχληση
13:33 Οδοντωτός: Διακομματική πίεση από Αχαΐα για μόνιμη θωράκιση της γραμμής και ασφαλή επανεκκίνηση
13:28 ΠΑΣΟΚ: Μαζική συμμετοχή, θολό αποτέλεσμα και μάχη συσχετισμών πριν από το συνέδριο
13:23 Ηράκλειο: Στη σύλληψη 15χρονου που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Πιστόλι κρότου στο ντουλαπάκι
13:21 Βιολάντα: Αγώνας για να πάρει ξανά μπροστά το δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα ενώ αδειάζουν τα ράφια
13:14 Μαρινάκης για Ορμούζ: «Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί» – Μόνο στην επιχείρηση «Ασπίδες» η συμμετοχή της χώρας
13:08 Παναγόπουλος: Κακουργηματική δικογραφία μετά τα ευρήματα για αδήλωτα 3,2 εκατ. ευρώ
13:00 Στενό του Ορμούζ: Πάνω από 240 φορτηγά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα
13:00 «Ιερό» σκάνδαλο Καθολικής Εκκλησίας: Ο Πατρινός και οι πολλοί που «προδόθηκαν» από τα εμβάσματα
12:59 Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε αεροσκάφος που χρησιμοποιούσε ο εκλιπών Αλί Χαμενεΐ
12:57 Χανιά: Στον ανακριτή οι επτά συλληφθέντες μετά την καταγγελία 17χρονης για ομαδικό βιασμό ΒΙΝΤΕΟ
12:55 Κοινή ερώτηση Παπανδρέου-Παναγιωτόπουλου-Αναγνωστοπούλου για τον Οδοντωτό
12:50 Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Το μήνυμα Παπασταύρου για την ευρωπαϊκή ετοιμότητα
12:47 Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες: Σαφές μήνυμα για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και διπλωματία στη Μέση Ανατολή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ