Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης «Σταθάκος» – Είχε γράψει ιστορία με την ψαροταβέρνα στον Άγιο Βασίλειο

Με θλίψη έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιάννη Παπαχριστόπουλου, ιδιοκτήτη της γνωστής ψαροταβέρνας «Σταθάκος» στον Άγιο Βασίλειο Πατρών. Ο ίδιος υπήρξε σημείο αναφοράς για την περιοχή, καθώς επί δεκαετίες οι Πατρινοί και πολλοί επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα φημισμένα ψάρια και τα λοιπά εδέσματα της ταβέρνας του. Η φήμη του μαγαζιού είχε προσελκύσει ακόμη και γνωστούς επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα.

Ο Γιάννης Παπαχριστόπουλος, σε ηλικία 66 ετών, κηδεύεται την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, στις 15:30, από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στον Άγιο Βασίλειο Ρίου.

Την τελευταία του κατοικία συνοδεύουν οι οικογένειες Στάθη και Παναγιώτας Παπαχριστόπουλου και Αργυρής και Γιώργου Αγγελετόπουλου, αλλά και τα ανίψια του Κωνσταντίνα, Ιωάννα και Λεωνίδας.

Ο Γιάννης Παπαχριστόπουλος αφήνει πίσω του μια κληρονομιά γευστικής παράδοσης και κοινωνικής παρουσίας που θα μείνει ζωντανή στη μνήμη της τοπικής κοινότητας.

