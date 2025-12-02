Πάτρα: Έγκυος εγκλωβίστηκε σε τροχαίο στην Παραλία – Συναγερμός για τον απεγκλωβισμό της ΦΩΤΟ

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Παραλία Πατρών, έξω από το Lidl, όταν αυτοκίνητο με έγκυο οδηγό συγκρούστηκε με φορτηγό και ακινητοποιήθηκε σφηνωμένο στο πίσω μέρος του. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

02 Δεκ. 2025 13:32
Pelop News

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι, Τρίτη, στην Παραλία Πατρών, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε έγκυος γυναίκα συγκρούστηκε με φορτηγό και ακινητοποιήθηκε σφηνωμένο στο πίσω μέρος του, έξω από το κατάστημα Lidl. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ελαφρύ τραυματισμό, παρά το γεγονός ότι η οδηγός αιμορραγούσε.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου στην Παραλία Πατρών, στο ύψος του Lidl, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε έγκυος γυναίκα συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό. Η σύγκρουση ήταν τέτοια που το ΙΧ σφηνώθηκε στο πίσω μέρος του μεγάλου οχήματος, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εγκλωβιστεί προσωρινά.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η οδηγός αιμορραγούσε, ωστόσο έδειχνε να έχει τις αισθήσεις της και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο τραυματισμός της δεν θεωρείται σοβαρός. Άμεσα στο σημείο έφτασαν διασώστες και αστυνομία, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο, ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.

