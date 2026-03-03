Πάτρα: Έκανε ελιγμό για να μην τους παρασύρει και βρέθηκε στο έδαφος ΦΩΤΟ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην Πάτρα, όταν οδηγός μηχανής βρέθηκε στο οδόστρωμα, προσπαθώντας να αποφύγει πεζούς που επιχείρησαν να διασχίσουν τον δρόμο.
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Πάτρας, όταν οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και κατέληξε στο οδόστρωμα, επί της οδού Γούναρη, στο ύψος της Σισσίνη.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, την ώρα που κινούνταν στο συγκεκριμένο σημείο, πεζοί επιχείρησαν να περάσουν τον δρόμο. Ο οδηγός φέρεται να μην τους αντιλήφθηκε εγκαίρως και όταν τους είδε μπροστά του, επιχείρησε ελιγμό προκειμένου να τους αποφύγει.
Η απότομη κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του δικύκλου και να πέσει στο οδόστρωμα.
Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ στο σημείο προκλήθηκε προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία.
